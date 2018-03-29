Yaşlıya 797 TL maaş geliyor

Sosyal g\u00fcvencesi olmayan ve ekonomik durumu yetersiz olan 65 ya\u015f \u00fcst\u00fc vatanda\u015flara devlet ya\u015fl\u0131l\u0131k maa\u015f\u0131 veriyor.\r\n,Ya\u015fl\u0131l\u0131k sebebiyle \u00e7al\u0131\u015fma imkan\u0131 bulamayan ki\u015filerin ve bu ki\u015filere bakmakla y\u00fck\u00fcml\u00fc olan vatanda\u015flar\u0131n bulunmamas\u0131 durumlar\u0131nda devlet taraf\u0131ndan ba\u011flanan ayl\u0131\u011fa SGK 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131 bir di\u011fer ad\u0131yla da ya\u015fl\u0131l\u0131k ayl\u0131\u011f\u0131 deniliyor. Halk dilinde muhta\u00e7 ayl\u0131\u011f\u0131 da denilen uygulama ile ya\u015fl\u0131lar\u0131n azda olsa bir gelirlerinin olmas\u0131 ve muhta\u00e7 durumuna d\u00fc\u015fmemeleri ad\u0131na bu ayl\u0131k ba\u011flan\u0131yor.\r\n\r\n,Ya\u015fl\u0131l\u0131k ayl\u0131\u011f\u0131, \u00e7al\u0131\u015fma hayat\u0131n\u0131n normal olarak sonlanmas\u0131 sonucunda belli \u015fartlar\u0131n yerine getirilmesi sonucu ba\u011flanan ayl\u0131kt\u0131r.\r\n\r\nEmeklilik i\u00e7in yeterli primi olmayanlar\u0131n ya\u015fl\u0131l\u0131kta maa\u015f imkan\u0131 bulunuyor. Prim eksi\u011fi olanlar i\u00e7in bor\u00e7lanma beklenirken hi\u00e7bir sosyal g\u00fcvencesi olmayanlara 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131 \u00f6deniyor. Pek \u00e7ok ki\u015fi, bilmedi\u011fi i\u00e7in bu imkandan yararlanam\u0131yor.,Sosyal G\u00fcvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sand\u0131\u011f\u0131, Ba\u011fkur) gelir ve ayl\u0131k hakk\u0131ndan yararlanmayan, Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu\u2019na prim \u00f6demeyen,\r\n\r\nMuhta\u00e7l\u0131k s\u0131n\u0131r\u0131ndan az geliri (2017 itibar\u0131yla 423 lira) olan\r\n\r\nS\u00f6z konusu durumu valiliklerce ya da kaymakaml\u0131klarca tespit edilen ki\u015filer 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131 almak i\u00e7in ba\u015fvuru yapabilir.\r\n\r\nAyl\u0131k alacak ki\u015finin sa\u011fl\u0131k durumu, maddi durumu, manevi durumu gibi \u00e7e\u015fitlik hususlar\u0131n de\u011ferlendirilmesi sonucunda ayl\u0131k al\u0131n\u0131p al\u0131nmamas\u0131na karar verilir. Ki\u015finin mal varl\u0131\u011f\u0131na kadar inceleme yap\u0131larak t\u00fcm \u015fartlar sa\u011fland\u0131ktan sonra ya\u015fl\u0131l\u0131k ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flan\u0131r.\r\n\r\nT\u00fcm bu hususlar do\u011frultusunda ya\u015fl\u0131l\u0131k ayl\u0131\u011f\u0131 kayd\u0131, yard\u0131ma ihtiyac\u0131 olan ki\u015filer i\u00e7in d\u00fczenlenmi\u015f bir hizmettir.,Ayl\u0131k ba\u011flama i\u015flemleri, defterdarl\u0131klar \/mal m\u00fcd\u00fcrl\u00fckleri taraf\u0131ndan t\u00fcm belgelerin eksiksiz olarak ula\u015fmas\u0131yla ve geli\u015f s\u0131ras\u0131na konularak yap\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n\u0130lk \u00f6deme, herhangi bir Ziraat Bankas\u0131 \u015fubesi taraf\u0131ndan daha sonraki \u00f6demeler ise herhangi bir PTT \u015fubesi kanal\u0131yla ger\u00e7ekle\u015fiyor.\r\n\r\n2018 y\u0131l\u0131n\u0131n birinci d\u00f6neminde yani Ocak ve Haziran aylar\u0131 aras\u0131nda \u00f6denecek 1 ayl\u0131k maa\u015f tutar\u0131: 265,79 TL, \u00fc\u00e7 ayl\u0131k maa\u015f tutar\u0131 ise 797,38 TL,Ya\u015fl\u0131l\u0131k ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u015fvurusu yapacak olan ki\u015filer illerdeki valiliklere, il\u00e7elerde ise kaymakaml\u0131klardaki Sosyal Yard\u0131mla\u015fma ve Dayan\u0131\u015fma Vakf\u0131na gitmelidir. Yap\u0131lan ba\u015fvuru sonucunda 65 ya\u015f almak i\u00e7in t\u00fcm \u015fartlar\u0131 sa\u011flayan vatanda\u015flar\u0131n durumu gerekli incelemelerden ge\u00e7er ve ya\u015fl\u0131l\u0131k ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flan\u0131r.\r\n\r\nYa\u015fl\u0131l\u0131k ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u015fvurusunda sahte belgelerle usuls\u00fczl\u00fck yapanlara ise incelemeler sonucunda cezai yapt\u0131r\u0131m uygulan\u0131r.,\u0130lk \u00f6deme, T\u00fcrkiye genelinde herhangi bir Ziraat Bankas\u0131 \u015fubesi taraf\u0131ndan, daha sonraki \u00f6demeler ise T\u00fcrkiye genelindeki herhangi bir PTT \u015fubesi kanal\u0131yla yap\u0131l\u0131r.\r\n\r\n\u00d6denen ayl\u0131klar bir hizmet veya prim kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 olmay\u0131p sosyal yard\u0131m niteli\u011finde ger\u00e7ekle\u015ftiriliyor. Bu ayl\u0131klar Mart, Haziran, Eyl\u00fcl, Aral\u0131k olmak \u00fczere \u00fc\u00e7er ayl\u0131k d\u00f6nemler halinde \u00f6deniyor.