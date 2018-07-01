Yaşlıya her ay 533 tl

65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131 Temmuz'da artacak. Tahminlere g\u00f6re ayl\u0131k 533 liraya y\u00fckselecek. ,Eyl\u00fcl'de de 3 ayl\u0131k yerine ayl\u0131k \u00f6demeye ge\u00e7ilecek. ,5 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131 alan 581 bin ki\u015fi, torba yasa ile ekstra zam elde etti. Ayl\u0131\u011f\u0131n tutar\u0131 265,79 liradan 500 liraya \u00e7\u0131kt\u0131. ,65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131na bir zam da Temmuz ay\u0131nda gelecek. ,Memur maa\u015flar\u0131ndaki y\u00fckseli\u015fle, 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131 yine artacak. Enflasyon tahminlerine g\u00f6re memur zamm\u0131 y\u00fczde 6.77'yi bulacak.\r\n\r\n,Bu tahmin ger\u00e7ekle\u015firse, ya\u015fl\u0131l\u0131k ayl\u0131\u011f\u0131 533,85 liraya, 3 ayda bir \u00f6denen tutar da bin 601 lira 55 kuru\u015fa y\u00fckselecek. ,Eyl\u00fcl ay\u0131 itibariyle de \u00f6deme sistemi de\u011fi\u015fecek. ,Bu maa\u015f normalde 3'er ayl\u0131k d\u00f6nemler halinde \u00f6deniyor. ,Mart, Haziran, Eyl\u00fcl ve Aral\u0131k aylar\u0131nda \u00f6deme yap\u0131l\u0131yor. ,Eyl\u00fcl itibariyle bu maa\u015f ayl\u0131k olarak \u00f6denecek.,3'er ayl\u0131k d\u00f6nemler halinde ya\u015fl\u0131lara \u00f6denen tutar da 797,28 liradan bin 500 liraya ula\u015ft\u0131.