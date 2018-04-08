Yatağında oynarken bu hale geldi!

Karayaz\u0131 il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 A\u015fa\u011f\u0131 \u0130ncesi k\u00f6y\u00fcnde Zahide-Dilaver Sever \u00e7iftinin 4 \u00e7ocu\u011fundan en k\u00fc\u00e7\u00fc\u011f\u00fc olan Muhammed Sever, yatakta kibritle oynarken yang\u0131n \u00e7\u0131kard\u0131,Tutu\u015fun yatakta alevlerin aras\u0131nda kalan k\u00fc\u00e7\u00fck Muhammed'in a\u011flama sesi \u00fczerine a\u011fabeyi Mikail Sever, odaya girdi.,Karde\u015fi, Mikail Sever'i alevlerin aras\u0131ndan al\u0131rken, yang\u0131n da ailenin ve kom\u015fular\u0131n m\u00fcdahalesiyle k\u0131sa s\u00fcrede s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fc. V\u00fccudunda ciddi yan\u0131klar olu\u015fan Muhammed, g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc Erzurum'daki B\u00f6lge E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi Yan\u0131k Merkezi'nde tedaviye al\u0131nd\u0131. ,Sa\u011fl\u0131k durumu her ge\u00e7en g\u00fcn iyiye giden Muhammed'in hastanede bir an olsun ba\u015fucundan ayr\u0131lmayan Zahide Sever, "Tand\u0131rda ekmek pi\u015firiyordum. E\u015fim de ah\u0131rda hayvanlara bak\u0131yordu. Muhammed odada yaln\u0131z yata\u011f\u0131nda kibritle oynuyordu. Kibriti yak\u0131p yata\u011f\u0131n\u0131 ate\u015fe verece\u011fi hi\u00e7 akl\u0131m\u0131za gelmedi. K\u00fc\u00e7\u00fck o\u011flumu a\u011fabeyi Mikail son anda kurtarm\u0131\u015f. Bu bize b\u00fcy\u00fck bir ders oldu" diye konu\u015ftu.,Minik Muhammet yata\u011f\u0131nda oynarken bu hale geldi.,.