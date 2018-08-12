Yavru sincap 'gözaltına alındı'

Olay Almanya'n\u0131n Karlsruhe kentinde ya\u015fand\u0131.,Bir adam\u0131n pe\u015fine d\u00fc\u015fen yavru sincap polis taraf\u0131ndan yakaland\u0131. , Sincaplar, yard\u0131ma ihtiya\u00e7 duyduklar\u0131nda insanlar\u0131n pe\u015fine d\u00fc\u015febiliyor.\r\n\r\n,Polisin Karl-Frederich ad\u0131n\u0131 verdi\u011fi sincap takip s\u0131ras\u0131nda yorgunluktan uyuyakal\u0131nca, bir hayvan koruma merkezine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Karlsruhe Polis S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Christina Krenz, \u0130ngiltere'de yay\u0131mlanan Guardian gazetesine, sincaplar\u0131n annelerini kaybettiklerinde, anneleri olarak g\u00f6rd\u00fckleri bir ki\u015fiye odaklanabildiklerini s\u00f6yledi. ,Krenz, polisten yard\u0131m isteyen ki\u015finin "kendisini tehdit alt\u0131nda hissetti\u011fini" belirterek, "Bazen korkutucu olabiliyorlar" dedi. Polis daha sonra yavru sincab\u0131n battaniyeye sar\u0131l\u0131 olarak uyurken ve \u015f\u0131r\u0131ngayla beslenirken foto\u011fraflar\u0131n\u0131 yay\u0131mlad\u0131. ,New York'ta ge\u00e7en Temmuz'da New York Brooklyn'deki Prospect Park'ta "al\u0131\u015f\u0131lmad\u0131k derecede sald\u0131rgan" bir sincap bir hafta i\u00e7inde be\u015f ziyaret\u00e7iye sald\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. 2016'da da \u0130ngiltere'nin Cornwall kentinde alt\u0131 sincap taraf\u0131ndan \u0131s\u0131r\u0131lan \u00fc\u00e7 ya\u015f\u0131ndaki bir \u00e7ocuk kanlar i\u00e7inde kalm\u0131\u015ft\u0131.