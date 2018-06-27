Yavuz Bingöl'den 24 Haziran yorumu

Yavuz Bing\u00f6l, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n zaferiyle sonu\u00e7lanan 24 Haziran se\u00e7imini de\u011ferlendirdi.\r\n,Yavuz Bing\u00f6l, son se\u00e7im mitinginde Ey\u00fcp Sultan t\u00fcrbesini ziyaret eden Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n zaferinin T\u00fcrkiye'nin \u00f6n\u00fcn\u00fc a\u00e7aca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Bing\u00f6l, "\u00c7ok \u00f6nemli bir se\u00e7imdi ve hepimiz \u00e7ok heyecanl\u0131yd\u0131k. Rahat ve vakur olan tek ki\u015fi Reis'ti. Kazanaca\u011f\u0131n\u0131 biliyordu...\r\n,Allah yar ve yard\u0131mc\u0131s\u0131 olsun. Hepimiz \u00fclkemiz ve gelece\u011fimiz i\u00e7in onunla beraber \u00e7al\u0131\u015fmal\u0131y\u0131z, b\u0131kmadan usanmadan... ,T\u00fcm kalbimiz, deste\u011fimiz, milletle beraber Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z'\u0131n ba\u015far\u0131s\u0131 i\u00e7indir. Onun ba\u015far\u0131s\u0131, \u00fclkenin ve milletin ba\u015far\u0131s\u0131d\u0131r." dedi., Son se\u00e7im mitingini Ey\u00fcp Sultan'da yapt\u0131, namaz\u0131 kendisi k\u0131ld\u0131rd\u0131, Kur'an okudu, dua etti. Zafer g\u00fcn\u00fcn\u00fc g\u00f6ren bir komutan edas\u0131yla \u00e7\u0131kt\u0131 Ey\u00fcp Sultan'dan.\r\n