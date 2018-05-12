Yavuz Bingöl linç ediliyor! Sosyal medya sallandı

Yavuz Bing\u00f6l lin\u00e7 ediliyor! Sosyal medya salland\u0131\r\n,Onlarca farkl\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fc 600 y\u0131l karde\u015f\u00e7e ya\u015fatm\u0131\u015f\u0131z i\u00e7imizde. Bu millet hi\u00e7bir zaman Irak, Suriye gibi olmaz. Bu \u00fclke bizim; \u00e7ak\u0131l ta\u015f\u0131n\u0131 bile kimseye vermeye niyetimiz yok. Bu co\u011frafyada bir-iki tane daha Tayyip Erdo\u011fan \u00e7\u0131ksaym\u0131\u015f, daha kuvvetli bir co\u011frafya olurmu\u015f. \u0130ran'da, Pakistan'da da onun gibi bir lider olsayd\u0131; Amerika ve \u0130ngiltere gibi emperyal g\u00fc\u00e7ler bu kadar kolay at oynatamazm\u0131\u015f" \u015feklinde konu\u015ftu.,Zaman zaman g\u00fcndeme ili\u015fkin \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131yla ad\u0131ndan s\u00f6z ettiren Bing\u00f6l, Sabah gazetesine verdi\u011fi r\u00f6portajda "Orada yere t\u00fck\u00fcremezseniz, burada t\u00fck\u00fcr\u00fcyorsunuz, k\u0131rm\u0131z\u0131 da ge\u00e7emezsiniz, burada ge\u00e7iyorsunuz.,Burada iktidar, yasal bir d\u00fczenleme yapt\u0131\u011f\u0131nda aya\u011fa kalk\u0131yoruz. Herkes kurallara, yasaya uyacak. ,A\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131n devam\u0131nda T\u00fcrkiye'nin b\u00f6lgenin en \u00f6nemli g\u00fcc\u00fc oldu\u011funu vurgulayan Bing\u00f6l, "B\u00f6lgenin en \u00f6nemli g\u00fcc\u00fcy\u00fcz, bizden \u00e7ok \u015fey bekliyor devletler. Suriyeli m\u00fcltecilere, 3 milyon insana kucak a\u00e7m\u0131\u015f\u0131z. Niye? \u00c7\u00fcnk\u00fc Osmanl\u0131'dan gelen \u00f6yle bir gelene\u011fimiz var. ,\u00dcnl\u00fc t\u00fcrk\u00fcc\u00fc Yavuz Bing\u00f6l'\u00fcn Sabah gazetesine verdi\u011fi r\u00f6portajdaki s\u00f6zleri sosyal medyada b\u00fcy\u00fck yank\u0131 uyand\u0131rd\u0131.\r\n,Biz fazla \u00f6zg\u00fcr bir \u00fclkeyiz" ifadelerini kulland\u0131. \u00dcnl\u00fc t\u00fcrk\u00fcc\u00fcn\u00fcn bu s\u00f6zleri Twitter'da g\u00fcndem oldu.