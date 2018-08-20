Yavuz Bingöl'ün mutlu günü!

Yavuz Bing\u00f6l'\u00fcn k\u0131z\u0131 T\u00fcrk\u00fc Bing\u00f6l ise uzun s\u00fcredir birlikte oldu\u011fu i\u015f adam\u0131 Mert Y\u00fcnc\u00fc ile evlendi. \r\n,Kemer Country'de ger\u00e7ekle\u015fen d\u00fc\u011f\u00fcne sanat ve siyaset d\u00fcnyas\u0131ndan \u00fcnl\u00fc isimler kat\u0131ld\u0131. ,D\u00fc\u011f\u00fcn foto\u011fraflar\u0131 davetliler taraf\u0131ndan sosyal medyada payla\u015f\u0131ld\u0131., \u0130\u015fte Yavuz Bing\u00f6l'\u00fcn mutlu g\u00fcn\u00fcnden kareler...\r\n\r\n,.,Yavuz Bing\u00f6l'\u00fc mutlu g\u00fcn\u00fcnde sevenleri yaln\u0131z b\u0131rakmad\u0131.,\u00dcnl\u00fc t\u00fcrk\u00fcc\u00fc seviyeli hayat tarz\u0131 ve t\u00fcrk\u00fcleriyle bir\u00e7ok kesimin kalbinde taht kuran isimlerden biri.,T\u00fcrk\u00fcc\u00fcy\u00fc ayn\u0131 zamanda oyunculu\u011funu sergiledi\u011fi sinema filmleriyle de kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.