Yaylada mera işgal kavgası! Çadırı ateşe verdiler

Olay Rize \u00c7aml\u0131hem\u015fin'de ya\u015fand\u0131. ,Hayvanlar\u0131n\u0131 otlatamad\u0131klar\u0131n\u0131 belirten bir grup yaylac\u0131, \u00e7ad\u0131r sahibine tepki g\u00f6sterdi. ,Yaylan\u0131n ortak mera alan\u0131n\u0131n kapand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten yaylac\u0131lar da hayvanlar\u0131n\u0131 otlatamad\u0131klar\u0131 gerek\u00e7esiyle \u00e7ad\u0131r\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in imza toplad\u0131, \u00c7aml\u0131hem\u015fin Kaymakaml\u0131\u011f\u0131'na \u015fikayette bulundu. ,Mera alan\u0131nda tepkilerini dile getiren yaylac\u0131lar Hasan Toroslu'ya tepki g\u00f6sterdi. Gerginlik \u00fczerine yaylac\u0131 bir kad\u0131n, sandalye ile \u00e7ad\u0131ra sald\u0131rd\u0131, malzemeleri k\u0131rd\u0131, d\u00f6kt\u00fc. Gerginli\u011fin t\u0131rmand\u0131\u011f\u0131 yaylada bir ba\u015fka yaylac\u0131da benzin d\u00f6kerek \u00e7ad\u0131r\u0131 ate\u015fe verdi. Alevlere teslim olan \u00e7ad\u0131r k\u0131smen yand\u0131. Tepkili yaylac\u0131lar ard\u0131ndan mera alan\u0131ndan ayr\u0131ld\u0131. Hasan Toroslu da arad\u0131\u011f\u0131 jandarmaya \u015fikayette bulundu. Olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131. ,Otlak alanlara kurulan \u00e7ad\u0131r ve \u00e7evresinde kamp yapanlar nedeniyle hayvanlar\u0131n\u0131 otlatamad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden Emine Candan, "\u00c7evreye \u00e7\u00f6p, camlar at\u0131l\u0131yor. Cam \u015fi\u015feler hayvanlar\u0131m\u0131za zarar veriyor. Hayvanlar\u0131m\u0131z merada otlayamay\u0131nca ormana gidiyor. Bu kez de yabani hayvanlar sald\u0131r\u0131yor. Otlak alanlar\u0131n hayvanlara b\u0131rak\u0131lmas\u0131n\u0131 istiyoruz" dedi.,Mera alan\u0131n\u0131n kendilerine b\u0131rak\u0131lmas\u0131n\u0131 isteyen Maksude Cihan da "Hayvanlar\u0131m meraya at\u0131lan zararl\u0131 maddelerden dolay\u0131 zehirlendi. 20 bin TL zarar\u0131m var. Bu \u00e7ad\u0131rlar mera alan\u0131ndan kalkmal\u0131. Yayla i\u00e7inde bu ki\u015finin yeri var. Gitsin orada kursun. Buras\u0131 hepimizin ortak alan\u0131d\u0131r" ifadelerini kulland\u0131. \r\n\r\n,Mera alan\u0131nda hayvan otlatmaya yer kalmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Zeynep Candan "Bu hayvan nerede otlayacak. Hayvan\u0131n otlak alan\u0131 yok. Hayvan o tarafa gidiyor biri koval\u0131yor, \u00f6teki tarafa gidiyor ba\u015fkas\u0131 koval\u0131yor. Ben yaylam\u0131 seviyorum. Buralar\u0131 bize b\u0131raks\u0131nlar. Birileri 2 kuru\u015f kazanacak diye yaylay\u0131 kimseye b\u0131rakamay\u0131z. Bu nedir? Biz hayvanc\u0131l\u0131kla ge\u00e7iniyoruz. Hayvanc\u0131l\u0131kla \u00e7ocuklar\u0131m\u0131 okutuyorum. Turizme bir \u015fey demiyoruz. Turizmle hayvanc\u0131l\u0131k ayr\u0131ls\u0131n. Yaylada ot kalmad\u0131. Sesimizi duysunlar. Yaylay\u0131 vermeyece\u011fiz, sonuna kadar direnece\u011fim" diyerek tepkisini dile getirdi.\r\n\r\n,Mera alan\u0131nda \u00e7ad\u0131rda i\u015fletmecilik yapan Hasan Toroslu da yayla alan\u0131n\u0131 kiralad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ne s\u00fcrerek ald\u0131\u011f\u0131 vergi levhas\u0131 ile i\u015fletmecilik yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. ,Toroslu, "Bunlar\u0131n hepsi rant pe\u015findeler. Kendileri bir \u015fey yapmak istiyor. Beni \u00e7ekemiyorlar. Ben bu yaylan\u0131n insan\u0131y\u0131m. Gerekli izinlerimi ald\u0131m" diyerek i\u015fletmesinin yasal oldu\u011funu savundu.\r\n\r\n,Yaylaya gelen Jandarma ekipleri tutanak tutarak ceza kesti\u011fi Hasan Toroslu hakk\u0131nda 'mera alan\u0131n\u0131 i\u015fgal'den yasal i\u015flem ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\n,Gito Yaylas\u0131'nda, yaylac\u0131lar\u0131n ortak kulland\u0131\u011f\u0131 mera alan\u0131na ticari ama\u00e7l\u0131 kurulan \u00e7ad\u0131rda sat\u0131\u015f yap\u0131lmas\u0131 gerginli\u011fe neden oldu. ,\u00c7aml\u0131hem\u015fin il\u00e7esinde son y\u0131llarda yerli-yabanc\u0131 turistlerin ilgi g\u00f6sterdi\u011fi do\u011fal g\u00fczelli\u011fi ile \u00f6ne \u00e7\u0131kan Gito Yaylas\u0131nda, yaylac\u0131lar\u0131n ortak kulland\u0131\u011f\u0131 mera alan\u0131na ticari ama\u00e7l\u0131 \u00e7ad\u0131r kuran Hasan Toroslu ziyaret\u00e7ilere yiyecek-i\u00e7ecek sat\u0131\u015f\u0131na ba\u015flad\u0131. ,Yaylada sandalyeler havada u\u00e7u\u015ftu...,\u00c7ad\u0131rda ticari faaliyetin s\u00fcrmesi yaylac\u0131lar\u0131n tepkilerine neden oldu. Mera alan\u0131nda toplanan yaylac\u0131lar tepkilerini dile getirdi.\r\n,Yaylan\u0131n mera alan\u0131n\u0131n i\u015fgal alt\u0131nda oldu\u011funu belirten Selime Sar\u0131 ise "Yaylan\u0131n tad\u0131 ka\u00e7t\u0131. Ben hayvanc\u0131l\u0131kla ge\u00e7imimi sa\u011fl\u0131yorum. Hayvanlar\u0131m\u0131 otlatam\u0131yorum. Gitsinler \u00e7ad\u0131rlar\u0131 ba\u015fka yerde kursunlar. Bu alanlar hayvanlar\u0131nd\u0131r" diye konu\u015ftu.\r\n