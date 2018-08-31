Yedi kıtaya ayak basan en genç Türk: Barkın Özdemir

Antarktika'y\u0131 da ziyaret ederek t\u00fcm k\u0131talara ayak basan en gen\u00e7 T\u00fcrk unvan\u0131n\u0131 elde eden Bark\u0131n \u00d6zdemir, d\u00fcnyada ayak basmad\u0131\u011f\u0131 tek k\u0131ta olan Antarktika'ya da gitmenin mutlulu\u011funu ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Bark\u0131n \u00d6zdemir, 23 ya\u015f\u0131nda bir \u00fcniversite \u00f6\u011frencisi ve gezgin. ,\u00d6\u011frenim kredisini biriktirerek 7 k\u0131tay\u0131 ve 52 \u00fclkeyi gezen Bark\u0131n \u00d6zdemir, "Antarktika'da tuttu\u011fum g\u00fcnl\u00fck \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki aylarda kitap olacak. 22 ya\u015f\u0131nda s\u0131radan bir \u00fcniversite \u00f6\u011frencisinin kendi f\u0131rsatlar\u0131n\u0131 olu\u015fturup d\u00fcnyay\u0131 gezebildi\u011fini ve bunu hayal eden herkesin yapabilece\u011fini g\u00f6stermek istedim" dedi.\r\n,Kitlesel fonlama y\u00f6ntemiyle kendisine hayal ortaklar\u0131 bularak Antarktika'y\u0131 gezdi\u011fini ifade eden \u00d6zdemir, \u015funlar\u0131 kaydetti: \r\n,Bug\u00fcne kadar burslar\u0131n\u0131 biriktirerek 52 \u00fclke gezdi\u011fini anlatan \u00d6zdemir, Antarktika ziyaretinin daha maliyetli oldu\u011funu belirterek, "Maalesef Antarktika\u2019da 10 g\u00fcnl\u00fck bir tur i\u00e7in minimum tutar 6 bin dolardan ba\u015fl\u0131yor. ,"E\u011fer en d\u00fc\u015f\u00fck \u00fccret opsiyonunu ar\u0131yorsan\u0131z \u00f6n\u00fcn\u00fczde iki se\u00e7enek var. Ya turu 1 sene \u00f6ncesinden alacaks\u0131n\u0131z ya da riske girip, gemilerin kalkt\u0131\u011f\u0131 Ushuaia\u2019da belli bir s\u00fcre ge\u00e7irip son dakika indirimleri yakalamaya \u00e7al\u0131\u015facaks\u0131n\u0131z. Ben Ushuaia\u2019da geminin kalkmas\u0131na bir hafta kala normalde 16 bin 500 dolar olan bir turu 9 bin 500 dolara buldum ve bu tur 20 g\u00fcnd\u00fc" diyen \u00d6zdemir, ilk olarak \u0130stanbul\u2019dan Frankfurt\u2019a, oradan da Buenos Aires\u2019e u\u00e7tu\u011funu kaydetti.\r\n\r\n,Antarktika\u2019ya tur yapan acentelerin genellikle Amerika ve Kanada merkezli oldu\u011funu dile getiren \u00d6zdemir, "T\u00fcrkiye\u2019deyken saat fark\u0131 ve uluslararas\u0131 telefonla aramalar \u00e7ok zor oluyordu. Buenos Aires\u2019te de bir hafta kald\u0131ktan sonra d\u00fcnyan\u0131n en g\u00fcneyine, Ushuia\u2019ya ge\u00e7tim. Orada son dakika turu sat\u0131n alarak bir hafta sonra 100 ki\u015fi ile ser\u00fcvene yol ald\u0131k" diye konu\u015ftu. ,\u00d6zdemir, \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\r\n"Antarktika'ya do\u011fru yola \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131m andan itibaren ba\u015flayan 20 g\u00fcn boyunca internet, telefon, \u00e7al\u0131\u015fm\u0131yordu. Hava 01.00\u2019de karar\u0131yor, 04.00\u2019te uyan\u0131yorsunuz ayd\u0131nl\u0131k. Bu y\u00fczden hep saatinize bakmak zorundas\u0131n\u0131z, g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131, size 07.00 gibi g\u00f6r\u00fcnse de 22.00 olabiliyor. Bir yerden bir yere ge\u00e7erken seyahat saatlerce de\u011fil g\u00fcnlerce s\u00fcr\u00fcyor. 3 g\u00fcn denizde, bo\u015flu\u011fun ortas\u0131ndas\u0131n\u0131z. Hayat\u0131mda ilk kez zihnimi tamamen bo\u015faltabildim, 20 g\u00fcn boyunca kalemi elimden b\u0131rakmad\u0131m, 250 sayfa yaz\u0131 yazd\u0131m. ,\u00d6zdemir, Antarktika'daki South Georgia adas\u0131n\u0131 \u00e7ok \u00f6zel buldu\u011funu ifade ederek, adan\u0131n d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck penguen kolonilerinden birine ev sahipli\u011fi yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n\r\n,"Bir g\u00fcn d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck penguen kolonisinin aras\u0131na dald\u0131k. Mutluluktan a\u011flad\u0131m. 250 bin tane kral penguenle birlikte... Yine bir Pars Foku'nu ava \u00e7\u0131km\u0131\u015fken g\u00f6rd\u00fcm, buz da\u011flar\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcm" diyen \u00d6zdemir, d\u00fcnyay\u0131 gezmeyi planlayan seyyah ruhlu insanlara tavsiyelerde bulundu.\r\n\r\n,"\u00d6zdemir, "Asla diye bir \u015fey yok. E\u011fer ger\u00e7ekten bir \u015feyi \u00e7ok isterseniz yapabilirsiniz ve bu yolda ger\u00e7ekten \u00e7ok fedakar olmak gerekiyor. Maddi, manevi \u00e7ok b\u00fcy\u00fck s\u0131navlardan ge\u00e7iyorsunuz ve en \u00f6nemlisi de kendinizi ger\u00e7ekten haz\u0131r hissetti\u011finiz anda bu hedefi ger\u00e7ekle\u015ftirmeye ad\u0131m at\u0131n" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Toplam 52 \u00fclke gezdi\u011fini, Antarktika\u2019y\u0131 bu liste d\u0131\u015f\u0131nda tuttu\u011funu aktaran \u00d6zdemir, "Ne kadar zorluk \u00e7ekmi\u015f olursam olay\u0131m hayat\u0131mda hi\u00e7 tan\u0131\u015fmad\u0131\u011f\u0131m kadar ne\u015feli insan ile tan\u0131\u015ft\u0131m. G\u00fcney Afrika\u2019n\u0131n benim i\u00e7in yeri her zaman \u00f6zeldir. G\u00fcn bat\u0131m\u0131nda denizin ortas\u0131nda kaybolmu\u015f kameram\u0131 ararken, yunus s\u00fcr\u00fcs\u00fcne denk gelip onlarca yunusla y\u00fczd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc asla unutmayaca\u011f\u0131m" dedi.\r\n\r\n,Tuttu\u011fum g\u00fcnl\u00fck \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki aylarda kitap olacak. Elbete bana destek olmak isteyen de\u011ferli payda\u015flarla beraber yapaca\u011f\u0131z bunu. \u00c7o\u011fu \u015fey tamam ama tar