Yedi ülkeden flaş adım! Hizbullah'a karşı...

Rus haber ajans\u0131 Sputnik'in aktard\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re, Washington, \u0130ran ve Hizbullah'a y\u00f6nelik bask\u0131y\u0131 b\u00f6lge \u00fclkelerinin deste\u011fini alarak art\u0131r\u0131yor.\r\n,ABD ve Suudi Arabistan'\u0131n e\u015f ba\u015fkan\u0131 oldu\u011fu 'Ter\u00f6r Finansman\u0131 Hedefleme Merkezi' (TFTC), yeni yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'\u0131n liderli\u011findeki \u00f6rg\u00fct\u00fcn karar mekanizmas\u0131 \u015eura Konseyi'ni hedef ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n,Ortak yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n hedefindeki isimler aras\u0131nda Nasrallah, Genel Sekreter Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Naim Kas\u0131m ve 3 di\u011fer \u015eura Konseyi \u00fcyesi (Muhammed Yazbak, H\u00fcseyin el Halil ve \u0130brahim el Emin) bulunuyor.\r\n,Bu ki\u015filere ait mal varl\u0131klar\u0131n\u0131n dondurulmas\u0131 ve k\u00fcresel finans a\u011flar\u0131na eri\u015fimlerinin engellenmesi ama\u00e7lan\u0131yor.\r\n,ABD Nasrallah'a Ortado\u011fu bar\u0131\u015f s\u00fcrecini bozmakla tehdit etmekle su\u00e7layarak 1995 y\u0131l\u0131nda ve 2012'de Suriye krizi nedeniyle yapt\u0131r\u0131mlar uygulam\u0131\u015ft\u0131. Ancak ABD ilk kez Nasrallah'\u0131n yard\u0131mc\u0131s\u0131 Kas\u0131m'\u0131 yapt\u0131r\u0131m listesine alm\u0131\u015f oldu.\r\n,Ayn\u0131 zamanda TFTC'nin 6 \u00fcyesi (Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Birle\u015fik Arap Emirlikleri (BAE)) halihaz\u0131rda ABD Hazine Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n yapt\u0131r\u0131mlar\u0131 alt\u0131ndaki Hizbullah ba\u011flant\u0131l\u0131 ki\u015fi ve kurumlara da yeni yapt\u0131r\u0131mlar uygulama karar\u0131 ald\u0131.\r\n,Bu ki\u015fi kurumlar \u015funlar: Telal Hamiye, Ali Yusuf \u00c7arar, Spectrum Grup, Mahir Ticaret, Ha\u015fim Seyfeddin, Adham Tabaja, El-Inmaa Grup ve El-Inmaa M\u00fchendislik ve \u0130n\u015faat.\r\n