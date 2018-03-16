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15 TEMMUZ
Ramazan
Yem bulamayan at taş yemiş
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Edirne Sarayiçi'nde karnının şiştiği görülen bir ata veteriner müdahale etti. Atın yem bulamadığı için taş yediği tespit edildi.
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