Yemeği ısıtanlar dikkat! Çok tehlikeli...

S\u0131cak havalarda g\u0131da zehirlenmesi vakalar\u0131 art\u0131yor. ,Pi\u015fmi\u015f yemeklerin uygun \u015fartlarda da olsa belirli bir saklama s\u00fcresi oldu\u011funu s\u00f6yleyen G\u0131da M\u00fchendisi Tu\u011fba Bayburtluo\u011flu , \u201cEtli yemekler ya da i\u00e7inde et bulunan sebze yemekleri 1-2 g\u00fcn etsiz yemekler, \u00e7orbalar, zeytinya\u011fl\u0131lar uygun \u015fartlarda 3-4 g\u00fcn saklanabilir. ,Yeme\u011fe 1 pi\u015firme ve en fazla 2 \u0131s\u0131tma yapmal\u0131y\u0131z. 2 defadan fazla \u0131s\u0131t\u0131lmas\u0131 gerekiyorsa, buzdolab\u0131nda b\u00f6lerek saklamal\u0131 ve gerekti\u011fi kadar\u0131n\u0131 \u0131s\u0131tmak gereklidir\u201d dedi.