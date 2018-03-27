Yemek yedikten sonra öksürenler dikkat!

Yemek yedikten sonra \u00f6ks\u00fcr\u00fcyorsan\u0131z bunun bir\u00e7ok nedeni vard\u0131r.\r\n,Kahvalt\u0131n\u0131z\u0131, \u00f6\u011fle yeme\u011finizi veya ak\u015fam yeme\u011finizi yedikten sonra \u00f6ks\u00fcrmek asl\u0131nda al\u0131\u015f\u0131lagelmemi\u015f bir durumdur. E\u011fer bu tarz bir s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015f\u0131yorsan\u0131z, dikkatli olman\u0131z gerekiyor, \u00e7\u00fcnk\u00fc bu bir\u00e7ok rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131n da habercisi olabilir.\r\n\r\n,Yemek yedikten sonra e\u011fer \u00f6ks\u00fcr\u00fcyorsan\u0131z belki de herhangi bir yeme\u011fe kar\u015f\u0131 alerjiniz vard\u0131r. Bilindi\u011fi \u00fczere \u00e7o\u011fu ki\u015finin s\u00fct, soya fas\u00fclyesi, f\u0131st\u0131k, a\u011fa\u00e7 yemi\u015fi, yumurta ve kabuklu deniz \u00fcr\u00fcnlerine kar\u015f\u0131 alerjisi bulunuyor; bunu anlamak i\u00e7in yemek yedikten sonras\u0131 takip edilmeli.,Bunun yan\u0131 s\u0131ra ast\u0131m, disfagi (yutma zorlu\u011fu), refl\u00fc, aspirasyon pn\u00f6monisi ve enfeksiyon gibi rahats\u0131zl\u0131klar da g\u00f6r\u00fclebilir.\r\n\r\n,Bu gibi rahats\u0131zl\u0131klar 2 haftadan fazla s\u00fcr\u00fcyorsa, \u00f6ks\u00fcrmenin nedeni belirlenemediyse, \u00f6ks\u00fcr\u00fckte kan varsa, \u00f6ks\u00fcren ki\u015fi sigara kullan\u0131yorsa, \u00f6ks\u00fcr\u00fck her ge\u00e7en g\u00fcn k\u00f6t\u00fcle\u015fiyorsa kesinlikle bir doktora ba\u015fvurulmal\u0131d\u0131r.\r\n\r\n, H\u0131r\u0131lt\u0131, kesik kesik nefes al\u0131p verme, burun ak\u0131nt\u0131s\u0131 ve anafilaksi gibi belirtiler g\u00f6r\u00fcl\u00fcyorsa mutlaka bir yiyece\u011fe alerjiniz vard\u0131r.