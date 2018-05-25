Yemekteyiz TV8 Kim Kazandı 25 Mayıs

TV 8 Yemekteyiz programını canlı izlemek isteyenler haberimize bakabilir. Yemekteyiz TV 8 ekranlarında ilgi ile takip ediliyor. Yemekteyiz kim kazandı? sorusunun cevabına bu haberden ulaşabilirsiniz. Aşağıda belirttiğimiz linkte de Yemekteyiz TV 8 son bölümünü izleyebilirsiniz. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Yemekteyiz programında bugün yarışmayı kimin kazanacağı belli oluyor. Her hafta bir yarışmacının evine davetli olarak giden yarışmacılar, final günü yani bugün büyük heyecan yaşıyor. 15:45'te başlayan Yemekteyiz programını bu hafta hangi yarışmacının kazanacağı netlik kazanacak. Filiz Yılmaz Kırdar, Ergün Halis, Nuray Çolakoğulları, Mustafa Yıldız ve Fevziye Gençarslan'ın yarıştığı Yemekteyiz 189'ncu bölümünün kazananını aşağıda belirttiğimiz linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.