Yemekteyiz yarışmacısından şoke eden çıkış!

Yemekteyiz tarihinde b\u00f6ylesi g\u00f6r\u00fclmedi,S\u00f6yledi\u011fi s\u00f6zler ile g\u00fcndeme oturdu. ,TV8'de ekrana gelen ve yar\u0131\u015fmac\u0131lar aras\u0131nda ilgin\u00e7 tart\u0131\u015fmalara sahne olan Yemekteyiz'in son b\u00f6l\u00fcm\u00fc yine \u015fa\u015f\u0131rtan bir diyalo\u011fa sahne oldu.,Siz benim beynimdeki loblar\u0131 nereden biliyorsunuz, ben beynimde lob oldu\u011funu bilmiyorum' diyen Yemekteyiz yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131, 'zeki insanlarda iki lob vard\u0131r derler' s\u00f6z\u00fcne 'o zaman bende 5 lob' var diyerek yan\u0131 verdi.\r\n, 'Ben yemek yerim hak yemem' slogan\u0131yla yar\u0131\u015fan Esma Han\u0131m'\u0131n bu s\u00f6zleri sosyal medyada da g\u00fcndem oldu.\r\n,.