Yemen'de Türk gemisine füze saldırısı

Yemen'e bu\u011fday ta\u015f\u0131yan \u0130nce \u0130nebolu isimli T\u00fcrk gemisine f\u00fcze sald\u0131r\u0131s\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi iddia edildi.,Patlama, Yemen\u2019in Husi kontrol\u00fcndeki Saleef liman\u0131na bu\u011fday ta\u015f\u0131yan \u0130nce \u0130nebolu isimli T\u00fcrk gemisinde meydana geldi.\r\n\r\n,Gemiden gelen ilk g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde geminin g\u00f6vdesinin sol taraf\u0131nda b\u00fcy\u00fck bir delik oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,Patlama sonras\u0131 gemi kaptan\u0131n\u0131n yard\u0131m \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131na Suudi Arabistan \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcndeki koalisyon birlikleri cevap verdi. \r\n\r\n,Reuters'a konu\u015fan bir kaynak da meydana gelen patlaman\u0131n geminin ya da bir f\u00fczenin par\u00e7alar\u0131n\u0131n a\u015f\u0131r\u0131 \u0131s\u0131nmas\u0131ndan kaynaklanabilece\u011fini s\u00f6yledi.,Suudi gemilerinin yard\u0131m\u0131yla T\u00fcrk gemisi Jizan liman\u0131na \u00e7ekildi., Ancak geminin 50 bin ton Rus bu\u011fday\u0131yla y\u00fckl\u00fc olmas\u0131 f\u00fcze sald\u0131r\u0131s\u0131na i\u015faret etti., Gemide incelemelerde bulunan Suudi yetkililer patlaman\u0131n i\u00e7erden d\u0131\u015far\u0131ya do\u011fru ger\u00e7ekle\u015fti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.