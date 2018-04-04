Yengesine taciz eden sapıktan kan donduran sözler!

Abisi hapishanedeyken yengesine taciz etti... S\u00f6zleri kan dondurdu,Adana'da ya\u015fanan i\u011fren\u00e7 taciz olay\u0131n\u0131n zanl\u0131s\u0131 s\u00f6zleriyle \u015fok etti. ,A\u011fabeyi cezaevinde olan S.B. (30), \u00fc\u00e7 \u00e7ocu\u011fuyla ya\u015fayan yengesi D.B'nin (27) evine gelerek kad\u0131n\u0131 \u00f6nce darp etti, daha sonra sald\u0131r\u0131da bulundu. ,Kad\u0131n ve ailesi K\u00f6pr\u00fcba\u015f\u0131 Polis Merkezi'ne giderek S.B.'den \u015fikayet\u00e7i oldu.,Y\u00fcre\u011fir \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri ise \u015fikayet \u00fczerine harekete ge\u00e7ti. Zanl\u0131n\u0131n gidebilece\u011fi yerlere \u015fok bask\u0131nlar yapan polis k\u0131sa s\u00fcrede \u015fahs\u0131 yakalad\u0131,Emniyete getirilerek sorguya al\u0131nan zanl\u0131 tecav\u00fcz su\u00e7lamas\u0131n\u0131 kabul etmedi. Zanl\u0131 sorgusunun ard\u0131ndan adliyeye sevk edildi. Zanl\u0131 kendisini g\u00f6r\u00fcnt\u00fclemek isteyen bas\u0131n mensuplar\u0131na "Beni \u00e7ekmeyin, 3 \u00e7ocu\u011fum var" diye tepki g\u00f6sterdi.