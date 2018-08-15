Yeni aldığı arabayla kaza yaptı! Babası isyan etti

\u00e7im suyundan ka\u00e7mak isterken can\u0131ndan oluyordu...,Kazayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131l\u0131rken, yaral\u0131n\u0131n durumunun iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,G\u00f6rg\u00fc tan\u0131klar\u0131 kazan\u0131n, otomobilin viraja sert girmesi ve ref\u00fcjde bulunan \u00e7imler sulan\u0131rken yola sa\u00e7\u0131lan su birikintileri nedeniyle ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia etti.\r\n\r\n\r\n,K\u0131z\u0131n\u0131 yolun di\u011fer taraf\u0131nda bekleyen baba Ertan Co\u015fgun kaza an\u0131n\u0131 anlatarak, "K\u0131z\u0131m kullan\u0131yordu arabay\u0131 ben de kar\u015f\u0131da bekliyordum onu. G\u00f6rd\u00fcm buradan virajdan d\u00f6ne d\u00f6ne ref\u00fcje vurdu sonra da oraya \u00e7\u0131kt\u0131.,Ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 Hilal Co\u015fgun (22) bir hafta \u00f6nce ald\u0131\u011f\u0131 11 AAE 561 plakal\u0131 otomobili ile Bilecik-Boz\u00fcy\u00fck karayolunda seyir halindeyken Bilecik Belediyesi \u00f6n\u00fcnde direksiyon hakimiyetini kaybederek ref\u00fcje \u00e7\u0131kt\u0131. Kazada yaralanan Co\u015fgun olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk m\u00fcdahalesi sonras\u0131 Bilecik Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n, Sebep su i\u015fte g\u00f6rm\u00fcyor musunuz? Millet burada d\u00f6nerken s\u00fcrekli kay\u0131yor. Bu saatte buras\u0131 nas\u0131l sulan\u0131yor ben anlam\u0131yorum. Bu saatlerde sulanmamas\u0131 laz\u0131m buran\u0131n. Ben kendim de belediyede \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum ama herkes burada arabalar yan yat\u0131p \u00f6yle gidiyor. Kayarak kendini kurtaran kurtar\u0131yor kurtaramayan ya ref\u00fcje \u00e7\u0131k\u0131yor ya belediyenin bah\u00e7esine giriyor ya kar\u015f\u0131ya parka giriyor. Bunun sorumlusu o zaman kim olacak" dedi.\r\n\r\n