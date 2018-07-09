Yeni bakanlar belli oldu, işte tam liste

Yeni kabine belli oldu. 2018 yeni kabinede kim bakan oldu? \u0130\u015fte Bakanlar\u0131n tam listesi ve detaylar...\r\n,Yeni sistemle birlikte en \u00e7ok merak edilen yeni bakanlar\u0131n kimler olaca\u011f\u0131yd\u0131. Az \u00f6nce o liste a\u00e7\u0131kland\u0131. Peki kabineden kimler gitti, kimler geldi?\r\n,Siyaset kulisleri bu haberle sallan\u0131yor! Yeni kabinenin kimlerden olu\u015faca\u011f\u0131 merak konusuydu i\u015fte 2018 yeni kabine tam listesi...\r\n,Yeni sistemle birlikte en \u00e7ok merak edilen yeni bakanlar\u0131n kimler olaca\u011f\u0131yd\u0131. Az \u00f6nce o liste a\u00e7\u0131kland\u0131. Peki kabineden kimler gitti, kimler geldi? T\u00fcrkiye 24 Haziran se\u00e7imleriyle beraber yeni bir d\u00f6neme ba\u015flad\u0131. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi ile beraber T\u00fcrkiye'de pek \u00e7ok \u015fey de\u011fi\u015fiyor, bunlar\u0131n ba\u015f\u0131nda yeni kabine geliyor.\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n 'AK Partili olmayan bakanlar\u0131m\u0131zla bir kabine olu\u015fturaca\u011f\u0131z' s\u00f6zleri sonras\u0131 g\u00f6zler kabine i\u00e7in kulislerde konu\u015fulan olas\u0131 s\u00fcrpriz isimlere \u00e7evrildi.\r\n,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 h\u00fck\u00fcmet kabinesi ve yeni bakanlar\u0131n isimleri a\u00e7\u0131kland\u0131. Peki cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 kabinesinde kimler yer al\u0131yor? Yeni kabinede kimler yer alacak? Hangi isimler? \u0130\u015fte detaylar...\r\n,Resmi olmayan bilgilere g\u00f6re yeni kabine bu isimler \u015fu \u015fekilde....\r\n,Ekonomi Bakan\u0131 - Berat Albayrak\r\n,Adalet Bakan\u0131 - Abdulhamit G\u00fcl\r\n,\u0130\u00e7isleri Bakan\u0131 - S\u00fcleyman Soylu\r\n,Milli Savunma Bakan\u0131 - Hulusi Akar\r\n,Tar\u0131m ve Ormanc\u0131l\u0131k Bakan\u0131 - Bekir Pakdemirli\r\n,Ula\u015ft\u0131rma Bakan\u0131 - Cahit Turan\r\n,Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 - Fahrettin Koca\r\n,D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 - Mevl\u00fct \u00c7avuso\u011flu\r\n,Enerji Bakan\u0131 - Fatih D\u00f6nmez\r\n