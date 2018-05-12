Yeni çipli kimlik kartlarını almayanlar bu habere dikkat!

\u00c7ipli kimlik kartlar\u0131n\u0131 hen\u00fcz almad\u0131ysan\u0131z bu haberden sonra mutlaka randevunuzu al\u0131n!\r\n\r\n,\u00c7ipli kimlikler i\u00e7in parmak ve avu\u00e7 i\u00e7i izi alan n\u00fcfus m\u00fcd\u00fcrl\u00fckleri, eski kay\u0131tlar olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rma yapam\u0131yor.\r\n\r\n,Siber Polisi'nin 35 ki\u015filik doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k \u00e7etesine yapt\u0131\u011f\u0131 operasyon bir g\u00fcvenlik a\u00e7\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kard\u0131\r\n\r\n,\u0130stanbul Siber Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, bilgilerini ele ge\u00e7irdikleri banka m\u00fc\u015fterilerinin hesaplar\u0131n\u0131 sahte kimliklerle bo\u015faltan 35 ki\u015filik bir \u00e7eteyi \u00e7\u00f6kertmi\u015f ve 22 \u00e7ete \u00fcyesi tutuklanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,\u00c7ete liderinin, Bilecik'te sahte belgelerle Hayrullah Y. ad\u0131na \u00e7ipli kimlik ald\u0131\u011f\u0131 belirlendi.\r\n\r\n,1 milyon TL'yi a\u015fan vurgun yapan \u00e7eteye bilgileri s\u0131zd\u0131ran bankac\u0131lar Hilal B. ile Eray A. da cezaevine konuldu.\r\n\r\n,Savc\u0131l\u0131k \u00e7ipli sahte kimli\u011fe incelenmek \u00fczere el koydu.\r\n\r\n,\u00c7ipli kimlik \u00e7\u0131kar\u0131l\u0131rken n\u00fcfus m\u00fcd\u00fcrl\u00fckleri ki\u015finin parmak ve avu\u00e7 i\u00e7i izini al\u0131yor.\r\n\r\n,Operasyon, yeni kimliklere y\u00f6nelik bir g\u00fcvenlik a\u00e7\u0131\u011f\u0131n\u0131 da ortaya \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n\r\n,Firari \u00e7ete lideri Osman \u00d6.'n\u00fcn sahte belgelerle ba\u015fkas\u0131 ad\u0131na '\u00e7ipli kimlik' ald\u0131\u011f\u0131 belirlendi.\r\n\r\n,Ad\u0131na kendisinden \u00f6nce sahte \u00e7ipli kimlik al\u0131nan ki\u015filerin kimlik ba\u015fvurular\u0131nda parmak izlerini verdiklerinde durumu fark edebilecekleri ifade ediliyor.\r\n\r\n,Bilecik'te ya\u015fayan ve kimli\u011fini yenilemeyen Hayrullah Y. ad\u0131na sahte belgeler ve parmak izi veren \u00e7ete lideri, bu yolla \u00e7ipli kimlik \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n\r\n,Bilecik'te g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Osman \u00d6.'n\u00fcn \u00fczerinde sahte kimlik de bulundu.\r\n\r\n,\u00c7ipli kimlikler i\u00e7in parmak ve avu\u00e7 i\u00e7i izi alan n\u00fcfus m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerinin eski kay\u0131tlar olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rma yapamad\u0131\u011f\u0131, yeni kimliklerini almayan ki\u015filerin kimlik ba\u015fvurular\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131rmalar\u0131 gerekti\u011fi bildirildi.\r\n\r\n,.