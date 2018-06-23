Yeni dönem başladı! Artık Youtube'a girdiğiniz zaman...

Google bir s\u00fcreden beridir YouTube Premium servisi \u00fcst\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yordu. Beklenen bu yeni hizmet sonunda belirli \u00fclkelerde kullan\u0131ma sunuldu. \r\n,YouTube Premium reklams\u0131z video, arka planda video \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rma ve video indirme gibi \u00f6zellikler sunuyor. T\u00fcrkiye'de durum nedir? \u0130\u015fte detaylar...,Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda, Meksika, G\u00fcney Kore, Avusturya, Kanada, Finlandiya, Fransa, Almanya, \u0130rlanda, \u0130talya, Norve\u00e7, Rusya, \u0130spanya, \u0130sve\u00e7 ve \u0130ngiltere gibi \u00fclkelerde kullan\u0131ma sunulan YouTube Premium, hen\u00fcz \u00e7al\u0131\u015fm\u0131yor olsa da T\u00fcrkiye sayfas\u0131n\u0131 da a\u00e7t\u0131.,YouTube Premium ve YouTube Music servisi, kullan\u0131ma sunuldu. T\u00fcrkiye'de de sayfas\u0131 a\u00e7\u0131ld\u0131 ancak, a\u00e7\u0131lan sayfada \u015fu an i\u00e7in "kullan\u0131lam\u0131yor" ifadesi mevcut. ,YouTube'un sundu\u011fu Premium servisinin getirdi\u011fi en \u00f6nemli \u00f6zellik, reklams\u0131z ve internetsiz kullan\u0131m deste\u011fi oldu.,Premium aboneler, YouTube videolar\u0131n\u0131 reklam g\u00f6sterimi olmadan ve internetin olmad\u0131\u011f\u0131 durumlarda da izleyebilecek. ,Videolar\u0131 kaydet \u00f6zelli\u011fi sayesinde, daha \u00f6nceden indirilen videolar, internetin olmad\u0131\u011f\u0131 yerlerde de izlenebilecek. \u0130ndirdi\u011finiz videolar 30 g\u00fcn boyunca saklanabilir olacak. (Vatan)