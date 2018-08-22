Yeni düzenleme geldi! Binlerce kişi o paradan yararlanacak...

Binlerce ki\u015fi i\u00e7in b\u00fcy\u00fck m\u00fcjde!,Yeniden d\u00fczenleme geldi!,Binlerce insan o paray\u0131 alabilecek!,M\u00fcjdeyi, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, 100 G\u00fcnl\u00fck Eylem Plan\u0131nda verdi., Buna g\u00f6re, i\u015fsizlik maa\u015f\u0131ndan yararlanma \u015fartlar\u0131 esnetilecek; b\u00f6ylece daha fazla ki\u015fi i\u015fsizlik \u00f6dene\u011fi alabilecek. ,\u00d6nce, mevcut durumdaki uygulamaya de\u011fineyim, sonra yeni d\u00fczenlemenin neler getirece\u011fini ve bu imkandan kimlerin yararlanaca\u011f\u0131ndan bahsedeyim.\r\n,H\u00fcrriyet'ten Noyan Do\u011fan'\u0131n haberine g\u00f6re; i\u015fsizlik sigortas\u0131ndan yararlanabilmek i\u00e7in \u00f6ncelikle \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n kendi istek ve kusuru d\u0131\u015f\u0131nda i\u015fsiz kalmas\u0131 gerekiyor. ,Ayr\u0131ca \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n, i\u015f s\u00f6zle\u015fmesinin iptalinden \u00f6nceki 120 g\u00fcn i\u00e7inde prim \u00f6deyerek s\u00fcrekli \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015f olmas\u0131, son 3 y\u0131l i\u00e7inde en az 600 g\u00fcn i\u015fsizlik sigortas\u0131 primi \u00f6demi\u015f olmas\u0131 da i\u015fsizlik maa\u015f\u0131 alabilmenin \u015fartlar\u0131 aras\u0131nda. ,\u00c7al\u0131\u015fan\u0131n, i\u015f s\u00f6zle\u015fmesinin iptalinden sonra 30 g\u00fcn i\u00e7inde \u0130\u015eKUR\u2019a ba\u015fvurmas\u0131 gerekiyor. \u0130\u015eKUR\u2019a ba\u015fvurmas\u0131 ile ki\u015finin i\u015f arayan kayd\u0131 yap\u0131l\u0131yor ve b\u00f6ylece i\u015fsizlik sigortas\u0131 fonundan yararlanmas\u0131 sa\u011flan\u0131yor. ,\u0130\u015fsizlik maa\u015f\u0131n\u0131n hesaplanmas\u0131na gelince; \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n ad\u0131na son 4 ay i\u00e7inde Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu\u2019na (SGK), bildirilen prime esas kazan\u00e7 dikkate al\u0131narak i\u015fsizlik maa\u015f\u0131 hesaplan\u0131yor. Sigortal\u0131n\u0131n ortalama br\u00fct kazanc\u0131n\u0131n y\u00fczde 40\u2019\u0131 kadar maa\u015f \u00f6deniyor. ,En fazla i\u015fsizlik \u00f6dene\u011fi ise ayl\u0131k br\u00fct asgari \u00fccretin y\u00fczde 80\u2019ini ge\u00e7emiyor.\r\n ,Gerekli \u015fartlar\u0131 ta\u015f\u0131yanlara ise 600 g\u00fcn prim \u00f6demi\u015f olanlar 6 ay, 900 g\u00fcn prim \u00f6demi\u015f olanlar 8 ay, 1080 g\u00fcn ve daha fazla prim \u00f6demi\u015f olanlar 10 ay i\u015fsizlik maa\u015f\u0131 alabiliyor.,2018 y\u0131l\u0131 i\u00e7inse \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n alabilece\u011fi en y\u00fcksek i\u015fsizlik maa\u015f\u0131 1.623 lira. Maa\u015f ne kadar y\u00fcksek olursa olsun, al\u0131nacak en y\u00fcksek miktar, 1.623 lira.,\u0130\u015fsizlik fonu i\u00e7in de prime esas ayl\u0131k br\u00fct kazan\u00e7 \u00fczerinden \u00e7al\u0131\u015fandan y\u00fczde 1, i\u015fverenden y\u00fczde 2 kesinti yap\u0131l\u0131p, i\u015fsizlik sigortas\u0131 fonuna aktar\u0131l\u0131yor. Devlet de y\u00fczde 1 oran\u0131nda katk\u0131da bulunuyor.\r\n ,Yeni yap\u0131lacak d\u00fczenleme ile \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n, i\u015f s\u00f6zle\u015fmesinin iptalinden \u00f6nceki 120 g\u00fcn i\u00e7inde prim \u00f6deyerek kesintisiz \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015f olma \u015fart\u0131 esnetilecek. ,Daha a\u00e7\u0131k bir anlat\u0131mla, s\u00fcrekli \u00e7al\u0131\u015fma \u015fart\u0131 yerine, i\u015f s\u00f6zle\u015fmesinin devam edip etmedi\u011fine bak\u0131lacak. B\u00f6ylece, SGK\u2019ya eksik g\u00fcn bildirenler de i\u015fsizlik maa\u015f\u0131ndan yararlanabilecek. D\u00fczenleme yap\u0131l\u0131p, 120 g\u00fcn \u015fart\u0131 esnetildikten sonra da 12 bin ki\u015fi daha i\u015fsizlik maa\u015f\u0131 alabilecek. \r\n ,\u0130\u015eS\u0130ZL\u0130K fonuna, 2002 y\u0131l\u0131ndan 2018\u2019in temmuz ay\u0131na kadar 10 milyona yak\u0131n ki\u015fi i\u015fsizlik maa\u015f\u0131 almak ba\u015fvurdu, 16 y\u0131lda 6.2 milyondan fazla ki\u015fiye toplam 20,6 milyar lira maa\u015f \u00f6demesi yap\u0131ld\u0131. ,Bu y\u0131l\u0131n temmuz ay\u0131nda ise 128 bin 433 ki\u015fi i\u015fsizlik maa\u015f\u0131 i\u00e7in fona m\u00fcracaat etti, ayn\u0131 d\u00f6nemde 430 bin 925 ki\u015fiye toplam 378.8 milyon lira maa\u015f \u00f6demesi yap\u0131ld\u0131.