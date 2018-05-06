Yeni emeklilere müjde

Y\u0131lda 2 bayram ikramiyesi 12.3 milyon ki\u015finin y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrd\u00fc. ,Ramazan ve Kurban bayramlar\u0131ndan \u00f6nce \u00f6denecek biner lira ikramiyeden, sadece mevcut emekliler de\u011fil, yeni emekliler de yararlanacak. ,Emekli ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flananlar, ikramiye hakk\u0131 da elde etmi\u015f olacak. ,Emeklilik tarihini izleyen d\u00f6nemlerde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanacaklar., \u00d6rne\u011fin; 15-17 Haziran 2018'de kutlanacak Ramazan Bayram\u0131'ndan \u00f6nce emekli olanlar, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki ay \u00f6denecek bin lira ikramiyeyi alabilecek. Bu ki\u015filer, bundan sonraki ikramiyelerden de yararlanacak.\r\n,Bu tarihten sonra ama 21-24 A\u011fustos 2018'teki Kurban Bayram\u0131'ndan \u00f6nce emekli olanlar ise, A\u011fustos'taki bin lira ikramiyeyi alabilecek. 24 A\u011fustos'tan sonra emekli olanlar ise \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131l kutlanacak Ramazan Bayram\u0131'ndan itibaren ikramiye hakk\u0131ndan yararlanmaya ba\u015flayacak.\r\n,\u0130kramiye hakk\u0131 i\u00e7in ki\u015finin hangi kurumdan emekli oldu\u011funun \u00f6nemi yok. Hem SSK hem Ba\u011f-Kur hem de Emekli Sand\u0131\u011f\u0131 emeklileri biner lira dini bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. E\u011fer emekli vefat etmi\u015fse, maa\u015f\u0131n\u0131n ba\u011fland\u0131\u011f\u0131 e\u015f ve \u00e7ocuklar\u0131 da hisseleri oran\u0131nda ikramiyeyi alabilecek.\r\n\r\n