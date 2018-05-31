Yeni emekliye 2 bin TL

Yakla\u015f\u0131k 12.3 milyon emekli bayram ikramiyesi sevinci ya\u015f\u0131yor. , \u0130lk bayram ikramiyesi \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki hafta \u00f6denecek. Emekli Sand\u0131\u011f\u0131 ve Ba\u011f-Kur emeklileri 7, SSK emeklileri ise 8 Haziran'da bin liray\u0131 hesab\u0131nda g\u00f6recek., \u0130kramiye sadece mevcut emeklileri de\u011fil, bundan b\u00f6yle emekli olacaklar\u0131 da kaps\u0131yor., Emekli ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flananlar, emeklilik tarihini izleyen d\u00f6nemlerde verilecek ikramiyelerden yararlanacak., \u0130lk ikramiyenin 7-8 Haziran'da \u00f6denece\u011fi a\u00e7\u0131klan\u0131rken, bu tarihe kadar emekli ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flanm\u0131\u015f olanlar bu bin liray\u0131 alabilecek. ,Bu ki\u015filer, Kurban Bayram\u0131 \u00f6ncesi verilecek bin lira dahil, bundan sonra yap\u0131lacak t\u00fcm ikramiye \u00f6demelerinden de yararlanacak. B\u00f6ylece bu yaz 2 bin liral\u0131k ek gelir elde etmi\u015f olacaklar. ,Ramazan Bayram\u0131 ikramiyesi \u00f6dendikten sonra, ancak Kurban Bayram\u0131 ikramiyesi verilmeden ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flananlar ise bu yaz bin lira ek gelir elde edecek.