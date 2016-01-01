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Yeni hafta için ilk tahmin! Çarşamba gününe dikkat
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Çarşamba günü Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz'de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış olabileceği belirtildi.
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