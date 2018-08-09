Yeni havalimanına ulaşım ile ilgili detaylar belli oluyor

\u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131'nda y\u00fczde 95 oran\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fme sa\u011fland\u0131. ,Halkal\u0131-Yeni Havaliman\u0131 projesi 27 kilometre, 6 istasyondan olu\u015fuyor. HAVATA\u015e, HAVA\u015e servis d\u00fczenlemeleri \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 da yine devam ediyor. Bagajs\u0131z seyahat eden kesime y\u00f6nelik 36 \u0130ETT otob\u00fcs\u00fc hizmet verecek.,\u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131'nda y\u00fczde 95 oran\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fme sa\u011fland\u0131. Havaliman\u0131n\u0131n ilk faz\u0131n\u0131n 29 Ekim 2018'de Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n te\u015frifleriyle a\u00e7\u0131lmas\u0131 planlan\u0131yor.\r\n\r\n,Ula\u015ft\u0131rma ve Altyap\u0131 Bakan\u0131 Cahit Turhan, havaliman\u0131na yolcu ula\u015f\u0131m\u0131 i\u00e7in geli\u015ftirilen projelerin baz\u0131lar\u0131n\u0131n tamamland\u0131\u011f\u0131n\u0131, baz\u0131lar\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n ise devam etti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,\r\nGayrettepe-Yeni Havaliman\u0131 Metro Hatt\u0131\u2019n\u0131n 5 duraktan olu\u015faca\u011f\u0131n\u0131 belirten Turhan, bu projede \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n devam etti\u011fini kaydetti.\r\n\r\n,Yenilenen D-20 Karayolu\u2019nun tamamlanarak hizmete a\u00e7\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 aktaran Turhan, Yavuz Sultan Selim K\u00f6pr\u00fcs\u00fc ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi\u2019yle de yeni havaliman\u0131na ba\u011flant\u0131 yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n\r\n,\u201cYavuz Sultan Selim K\u00f6pr\u00fcs\u00fc\u2019nden ge\u00e7ecek h\u0131zl\u0131 tren hatt\u0131n\u0131n da \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131\u2019nda bir istasyonu bulunacak. 3 katl\u0131 B\u00fcy\u00fck \u0130stanbul T\u00fcnel Projesi\u2019yle de Anadolu Yakas\u0131\u2019ndan yeni havaliman\u0131na ula\u015fmak m\u00fcmk\u00fcn olacak. Di\u011fer metro ba\u011flant\u0131lar\u0131 da projelendiriliyor. Gayrettepe- Yeni Havaliman\u0131 aras\u0131ndaki metroyu 2019 y\u0131l\u0131 sonunda bitirmeyi planl\u0131yoruz. Yine Halkal\u0131-Yeni Havaliman\u0131 projemiz 27 kilometre, 6 istasyondan olu\u015fuyor. Bunu da 2020 y\u0131l\u0131 sonunda hizmete a\u00e7may\u0131 planl\u0131yoruz.\u201d\r\n\r\n,\r\nYeni havaliman\u0131nda g\u00fcnl\u00fck yakla\u015f\u0131k 250 bin yolcu hareketi beklendi\u011fini anlatan Turhan, bu kapsamda Havata\u015f hava servis d\u00fczenlemelerinin de devam edece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n\u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi\u2019nin 124 bagajl\u0131 l\u00fcks transit ara\u00e7 ihalesi yapaca\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatan Turhan, bu ara\u00e7larla 19 ayr\u0131 g\u00fczergahtan hizmet vermeyi planlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \r\n\r\n,\r\nBu bagajl\u0131 ara\u00e7larla g\u00fcnde 75 bin yolcuyu \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131\u2019na ta\u015f\u0131may\u0131 planlad\u0131klar\u0131n\u0131 anlatan Turhan, \u201cTicari taksi konusunda g\u00f6revli \u015firketle gerekli anla\u015fmalar sa\u011flanm\u0131\u015f ve Atat\u00fcrk Havaliman\u0131\u2019ndaki 660 adet taksisi bulunan taksi kooperatifi burada hizmet vermeye ba\u015flayacak. Bunlar\u0131n yetmemesi durumunda kademeli olarak 800 ve bin taksiye kadar \u00e7\u0131kacak, gerekti\u011finde bu say\u0131 art\u0131r\u0131lacakt\u0131r. Yap\u0131lan istatistik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na g\u00f6re, bug\u00fcn Atat\u00fcrk Havaliman\u0131\u2019ndaki yolcu hareketlerinin y\u00fczde 40\u2019\u0131 \u00f6zel ara\u00e7larla ula\u015fmaktad\u0131r. HAVATA\u015e, HAVA\u015e servis d\u00fczenlemeleri \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 da yine devam ediyor. bagajs\u0131z seyahat eden kesime y\u00f6nelik 36 \u0130ETT otob\u00fcs\u00fc hizmet verecek. Bu yolla da g\u00fcnde 15 bin yolcunun havaliman\u0131na ta\u015f\u0131nmas\u0131 m\u00fcmk\u00fcn olacak.\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\nYILDA 33 M\u0130LYON L\u0130RA TASARRUF\r\n\r\nYeni havaliman\u0131n\u0131n devreye al\u0131nmas\u0131yla y\u0131lda 19 bin hanenin t\u00fcketti\u011fi elektrik ve 5 bin 500 hanenin t\u00fcketimine denk su tasarrufunun yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 anlatan Turhan, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle tamamlad\u0131:\r\n\r\n\u201cBu sayede \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131 y\u0131lda 33 milyon 200 bin lira tasarruf ettirecek. Terminal ya\u011fmur suyu, geri d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrerek kendi ihtiya\u00e7lar\u0131 i\u00e7in kullanacak \u015fekilde dizayn edildi. Bu da 1,5 milyon metrek\u00fcp y\u0131l su tasarrufuna ve bir y\u0131lda 5 bin 500 hanenin su kullan\u0131m\u0131na denk bir suyun tasarrufu anlam\u0131na geliyor.\r\n\r\nEnerji verimlili\u011fi \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 sonucunda ise bir y\u0131lda 19 bin hanenin enerji t\u00fcketimine ve y\u0131lda 30 bin 700 ton karbondioksit emisyon e\u015fde\u011ferine denk bir tasarruf elde edilmesi \u00f6ng\u00f6r\u00fclmektedir.\u201d\r\n\r\nAtat\u00fcrk Havaliman\u0131\u2019nda saatlik pist kapasitesi 35 ini\u015f, 35 kalk\u0131\u015f. \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131\u2019nda Faz 1 devreye al\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda saatte 40 ini\u015f 40 kalk\u0131\u015f yap\u0131labilecek. A\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131n 16 ay sonras\u0131nda devreye girecek 3. tam ba\u011f\u0131ms\u0131z pist ile birlikte saatlik kapasite 60 ini\u015f, 60 kalk\u0131\u015fa \u00e7\u0131kacak. Birinci etab\u0131n tamamlanm