Yeni hoca belli oldu

Ve F.Bah\u00e7e\u2019de teknik adam konusu nihayet netle\u015fti. ,Ba\u015fkan se\u00e7ildikten sonra teknik adam konusunda y\u00f6neticileriyle birlikte aray\u0131\u015flar\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131ran Ali Ko\u00e7 trib\u00fcnleri heyecanland\u0131racak bir isimle anla\u015ft\u0131,Son iki hafta i\u00e7inde Antonio Conte, Luis Enrique, Juanda Ramos, Laurent Blanc ve Maurizio Sarri gibi d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc teknik adamlarla anla\u015fma zemini arayan fakat sonu\u00e7 alamayan Ali Ko\u00e7 ile y\u00f6neticileri Louis van Gaal\u2019e y\u00f6neldi. ,Son derece gizli y\u00fcr\u00fct\u00fclen pazarl\u0131klar sonucu d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc isimle b\u00fct\u00fcn p\u00fcr\u00fczler giderildi. T\u00fcrkiye\u2019ye gelmek i\u00e7in yola \u00e7\u0131kan Van Gaal ile 2+1 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme imzalanaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Tecr\u00fcbeli ismin tak\u0131ma takviyeler konusundaki taleplerinin kabul edildi\u011fi belirtilirken Damien Comolli ile de g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc ve ortak \u00e7al\u0131\u015fmaktan zevk duyaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi\u011fi gelen bilgiler aras\u0131nda. ,Van Gaal\u2019in bug\u00fcn \u0130stanbul\u2019da olmas\u0131 bekleniyor,. Tesisleri gezecek olan \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131n\u0131n daha sonra Ali Ko\u00e7\u2019la bir araya gelece\u011fi ve s\u00f6zle\u015fme imzalayaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. \u00d6te yandan Aykut Kocaman\u2019la g\u00f6r\u00fc\u015fen y\u00f6netim hocaya hizmetleri i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr etti. Kocaman\u2019\u0131n 1 y\u0131ll\u0131k alaca\u011f\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda herhangi bir talebi olmad\u0131\u011f\u0131, sadece yard\u0131mc\u0131lar\u0131n\u0131n \u00fccretinin \u00f6denmesini istedi\u011fi ifade edildi.,Teknik direkt\u00f6rl\u00fck kariyerine 1991\u2019de Ajax\u2019ta ba\u015flayan Hollandal\u0131 Louis van Gaal, 1997-2000 ve 2002-03\u2019te Barcelona\u2019da g\u00f6rev yapt\u0131. 2005-09\u2019da AZ Alkmaar\u2019\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ran van Gaal, 2009-11\u2019de ise Bayern M\u00fcnih\u2019le Bundesliga tecr\u00fcbesi ya\u015fad\u0131. 2012-14\u2019te Hollanda Mill\u00ee Tak\u0131m\u0131\u2019yla boy g\u00f6steren kurt hoca, 2014-16 Manchester United maceras\u0131ndan bu yana dinlenmeye \u00e7ekilmi\u015fti. Kariyerinde \u015eampiyonlar Ligi, UEFA, S\u00fcper Kupa ve D\u00fcnya Kul\u00fcpler \u015fampiyonlu\u011fu da dahil olmak \u00fczere 20 kupa bulunan 66 ya\u015f\u0131ndaki teknik direkt\u00f6r, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Hollanda bas\u0131n\u0131na yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamayla dikkat \u00e7ekmi\u015fti. Van Gaal, \u201c\u00c7ok say\u0131da teklif al\u0131yorum. Bir tak\u0131mla da anla\u015ft\u0131m\u201d derken, \u201cKibirli oldu\u011fumu s\u00f6yl\u00fcyorlar. Bu do\u011fru. \u00d6z\u00fcr dilerim\u201d ifadesini kullanm\u0131\u015ft\u0131.