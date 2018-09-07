Yeni iPhone’ların isimleri ve fiyatları belli oldu

Apple'\u0131n yeni iPhone modellerini tan\u0131taca\u011f\u0131 lansman tarihi belli oldu. ,Yeni iPhone modelleriyle ilgili s\u0131z\u0131nt\u0131 ve iddialar da giderek art\u0131yor., \u0130\u015fte yeni iPhone modelleri ile ilgili bilmeniz gereken her \u015fey...\r\n,Daha \u00f6nce Apple\u2019\u0131n hen\u00fcz tan\u0131tmad\u0131\u011f\u0131 \u00fcr\u00fcnler ile ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 ba\u015far\u0131l\u0131 tahminler ile ad\u0131n\u0131 duyuran teknoloji analisti Ming-Chi Kuo, Apple\u2019\u0131n 2018 y\u0131l\u0131nda \u00fc\u00e7 yeni iPhone modeli tan\u0131taca\u011f\u0131n\u0131 aylar \u00f6nceden rapor etmi\u015fti. \r\n\r\n,Kuo\u2019nun a\u00e7\u0131klamas\u0131ndan bu yana bu \u00fc\u00e7 iPhone modeli ile ilgili pek \u00e7ok s\u0131z\u0131nt\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti. ,\u015eimdi ise bu cihazlar\u0131n en \u00f6nemli \u00f6zellikleri g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,BD bas\u0131n\u0131n \u015firkete yak\u0131n kaynaklara dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 iddiaya g\u00f6re, yeni iPhone modellerinin isimleri ve fiyatlar\u0131 \u015fu \u015fekilde... \r\n\r\ni,Phone Xs (Giri\u015f Seviye Model): 799 dolar \r\n\r\n,iPhone Xs Max (Giri\u015f Seviye Model): 999 dolar \r\n\r\n,LCD ekranl\u0131 model (Giri\u015f Seviye Model): 699 dolar \r\n\r\n,Teknoloji devi Apple, \u00fc\u00e7 yeni iPhone tan\u0131tacak.\r\n\r\n,9to5Mac\u2019in haberine g\u00f6re iPhone XS olarak isimlendirilen 5.8 ve 6.5 in\u00e7 ekran boyutundaki modellerden ilk g\u00f6r\u00fcnt\u00fc geldi.\r\n\r\n,ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni iPhone modellerini g\u00f6r\u00fcc\u00fcye \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131 lansman\u0131n tarihini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Apple taraf\u0131ndan payla\u015f\u0131lan davetiyeye g\u00f6re, lansman 12 Eyl\u00fcl'de ger\u00e7ekle\u015fecek.\r\n\r\n,Apple\u2018\u0131n iPhone X Plus da dahil olmak \u00fczere bu y\u0131l \u00fc\u00e7 yeni iphone modeli tan\u0131tmas\u0131 bekleniyor. ,iPhone X Plus simgesi \u0130OS 12\u2018nin son beta s\u00fcr\u00fcm\u00fcnde Guilherme Rambo taraf\u0131ndan ke\u015ffedildi.\r\n\r\n,S\u00f6z konusu ke\u015fife bak\u0131l\u0131rsa cihaz \u015firketin TrueDepth kamera teknolojisini i\u00e7ermesi gereken uzun ve dar bir ekran sergiliyor.\r\n\r\n,Apple'\u0131n yeni iPhone modellerini tan\u0131taca\u011f\u0131 lansman tarihi yakla\u015ft\u0131k\u00e7a, yeni iPhone modelleriyle ilgili s\u0131z\u0131nt\u0131 ve iddialar da giderek art\u0131yor.\r\n\r\n,\u0130\u015fte merakla beklenen yeni iPhone'lar ile ilgili g\u00fcndeme gelen o iddialar...\r\n\r\n,Teknoloji merakl\u0131lar\u0131 bir s\u00fcredir Apple'In yeni ak\u0131ll\u0131 telefon modelleri iPhone 9 ve iPhone X Plus'\u0131 bekliyor. Bu telefonlar\u0131 piyasada g\u00f6rmek i\u00e7in biraz beklemeleri gerekse de ilk g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc internete s\u0131zd\u0131\r\n\r\n,9to5Mac'te yer alan iddiaya g\u00f6re, Apple yeni modellerde 'Full Active LCD'ye yer verecek.\r\n\r\n,Bu da cihazlar\u0131n \u00e7er\u00e7evesinin yar\u0131yar\u0131ya k\u00fc\u00e7\u00fclerek 0.5 milimetreye inece\u011fi anlam\u0131na geliyor\r\n\r\n,Hen\u00fcz resmiyet kazanmayan iddiaya g\u00f6re, Apple ekran boyutlar\u0131 5.8 in\u00e7 ila 6.5 in\u00e7 aras\u0131nda de\u011fi\u015fen, farkl\u0131 renk se\u00e7enekleri ve tasar\u0131m s\u00fcrprizleri bulunan iPhone X\u2019lar\u0131 i\u00e7in 800 dolardan 1000 dolara kadar \u00e7\u0131kacak bir fiyat aral\u0131\u011f\u0131 belirledi.\r\n\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda teknoloji devinin iPhone X ile ilgili ald\u0131\u011f\u0131 radikal karar\u0131 s\u0131zd\u0131ran teknoloji uzmanlar\u0131 yeni modelde mavi ve turuncu renk se\u00e7ene\u011fine de yer verilece\u011fini belirtti.\r\n\r\n,Apple'\u0131n Eyl\u00fcl ay\u0131nda yapmas\u0131 beklenen yeni model tan\u0131t\u0131m\u0131 \u00f6ncesiyeni iPhone'lara ait oldu\u011fu iddia edilen bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fc ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda yine 9to5Mac sitesinde yay\u0131nlanm\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\nGe\u00e7ti\u011fimiz haftalarda \u015firkete yak\u0131n kaynaklara dayand\u0131r\u0131lan iddialarda yeni iPhone modellerinin fiyatlar\u0131na da yer verildi.\r\n\r\n