Yeni iPhone X'lerin fiyatları sızdı

Apple'\u0131n yeni iPhone X modeline dair yeni bir s\u0131z\u0131nt\u0131 daha ger\u00e7ekle\u015fti. ,\u015eirkete yak\u0131n kaynaklara dayand\u0131r\u0131lan iddialarda yeni iPhone modellerinin fiyatlar\u0131na da yer verildi.\r\n\r\n,Modeller kadar yeni iPhone telefon fiyatlar\u0131 da merak ediliyor. \u0130\u015fte yeni iPhone ak\u0131ll\u0131 telefonlar\u0131n fiyat\u0131...,Hen\u00fcz resmiyet kazanmayan iddiaya g\u00f6re, Apple ekran boyutlar\u0131 5.8 in\u00e7 ila 6.5 in\u00e7 aras\u0131nda de\u011fi\u015fen, farkl\u0131 renk se\u00e7enekleri ve tasar\u0131m s\u00fcrprizleri bulunan iPhone X\u2019lar\u0131 i\u00e7in 800 dolardan 1000 dolara kadar \u00e7\u0131kacak bir fiyat aral\u0131\u011f\u0131 belirledi.\r\n\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda teknoloji devinin iPhone X ile ilgili ald\u0131\u011f\u0131 radikal karar\u0131 s\u0131zd\u0131ran teknoloji uzmanlar\u0131 yeni modelde mavi ve turuncu renk se\u00e7ene\u011fine de yer verilece\u011fini belirtti.\r\n\r\n,.