Yeni kabinede kimler var? | Yeni kabine ne zaman açıklanacak? (Erdoğan'dan yeni kabine karar)
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Türkiye’yi seçimlerin ardından temmuz ayı sonuna kadar yoğun bir ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş mesaisi bekliyor. Birinci turda yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan yemin ederek görevine başladıktan sonra yeni kabineyi açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni yönetim sisteminde nasıl bir kabine oluşturacağı merakla bekleniyor. Erdoğan’ın kabineye MHP’den isimleri alması da gündemde. AK Parti’den dört veya beş ismin bakanlık için vekillikten istifası bekleniyor.