Yeni kararname ile Bakan Albayrak'a yeni görev

Yeni kararnamelere g\u00f6re Devlet Denetleme Kurulu ve MGK yeniden \u015fekillendirildi. ,Resm\u00ee Gazete'de 7 yeni Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 kararnamesi yay\u0131mland\u0131...\r\n\r\n,Y\u00fcksek Askeri \u015eura ve Adli T\u0131p'\u0131n da yap\u0131lar\u0131 yeniden \u015fekillendirildi. \r\n,\r\nKararname ile Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak ve Milli E\u011fitim Bakan\u0131 Ziya Sel\u00e7uk da YA\u015e \u00fcyesi oldu.,\r\n\r\nKHK'den \u00f6nce YA\u015e toplant\u0131lar\u0131 Cumhurba\u015fkan\u0131 ile Ba\u015fbakan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilir ve Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131, kuvvet komutanlar\u0131, Milli Savunma Bakan\u0131, Jandarma Genel Komutan\u0131 ve TSK'nin orgeneralleri ve oramiraller bu toplant\u0131ya kat\u0131labilirdi.\r\n,\r\n\u00d6te yandan kararnameyle birlikte Genelkurmay Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, Milli Savunma Bakan\u0131'na ba\u011fland\u0131. ,\u0130stanbul \u00dcniversitesi-Cerrahpa\u015fa Rekt\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcne Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 karar\u0131yla Prof. Dr. Nuri Ayd\u0131n, Marmara \u00dcniversitesi Rekt\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcne Prof. Dr. Erol \u00d6zvar atand\u0131.,\r\n\r\nYA\u015e, Cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131n ba\u015fkan olarak belirleyece\u011fi Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131n\u0131n \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 ile y\u0131lda en az bir kez toplanacak. Cumhurba\u015fkan\u0131 gerekti\u011finde \u015eura\u2019y\u0131 toplayabilecek.\r\n,\r\n\u015eura, b\u00fct\u00fcn \u00fcyelerin kat\u0131lmas\u0131 ile toplanacak. Ancak \u00f6z\u00fcr\u00fc olanlar toplant\u0131ya kat\u0131lamayacaklar\u0131n\u0131 toplant\u0131 g\u00fcn\u00fcnden \u00f6nce \u015eura sekreteryas\u0131na bildirecek.\r\n,\r\nKararlar, toplant\u0131ya kat\u0131lan \u00fcyelerin salt \u00e7o\u011funlu\u011fu ile al\u0131nacak. Oylarda e\u015fitlik olmas\u0131 halinde Ba\u015fkan\u0131n kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131n oylar\u0131 ge\u00e7erli say\u0131lacak. Oylama i\u015flemi aksine bir karar al\u0131nmad\u0131k\u00e7a a\u00e7\u0131k olarak yap\u0131lacak. Toplant\u0131ya kat\u0131lamayan \u00fcyeler, g\u00fcndemdeki konular hakk\u0131nda g\u00f6r\u00fc\u015flerini yaz\u0131l\u0131 olarak bildirebilecek. YA\u015e kararlar\u0131, Cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131n onay\u0131 ile tekemm\u00fcl edecek. YA\u015e\u2019\u0131n sekretarya hizmetlerini Cumhurba\u015fkan\u0131nca belirlenecek merciler y\u00fcr\u00fctecek.\r\n,\r\nYA\u015e \u00fcyeleri, kendileri, kendilerinden k\u0131demli veya e\u015fiti olan general ve amirallerin y\u00fckselme veya emeklilikleri ile ilgili konularda toplant\u0131lara kat\u0131lamayacak. YA\u015e toplant\u0131lar\u0131 gizli olarak yap\u0131lacak. YA\u015e toplant\u0131lar\u0131nda g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin ve al\u0131nan kararlar\u0131n a\u00e7\u0131klanmas\u0131 veya yay\u0131mlanmas\u0131 yasak olacak. A\u00e7\u0131klanmas\u0131na \u015eura\u2019n\u0131n karar\u0131yla m\u00fcsaade edilen konular, Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan yay\u0131mlanacak.\r\n,\r\n\u015eura\u2019da g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclen mevzuat taslaklar\u0131 ile al\u0131nan kararlar\u0131n gizlili\u011finin ne \u015fekilde ve ne zaman kald\u0131r\u0131laca\u011f\u0131 y\u00f6netmelikte g\u00f6sterilecek. Kararnamede YA\u015e\u2019\u0131n g\u00f6revleri ise \u015f\u00f6yle s\u0131raland\u0131:\r\n\r\n,\u201cGenelkurmay Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nca haz\u0131rlanan askeri stratejik ana fikrin (konseptin) tespiti ve gerekti\u011finde yeniden g\u00f6zden ge\u00e7irilmesi hususlar\u0131 ve Silahl\u0131 Kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili konularda g\u00f6r\u00fc\u015f bildirmek. Silahl\u0131 Kuvvetlerle ilgili olup \u00f6nemli g\u00f6r\u00fclen mevzuat taslaklar\u0131n\u0131 inceleyip g\u00f6r\u00fc\u015f bildirmek. Cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131n l\u00fczum g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hallerde Silahl\u0131 Kuvvetlerle ilgili di\u011fer konular hakk\u0131nda g\u00f6r\u00fc\u015f bildirmek ve mevzuatla verilen g\u00f6revleri yapmak.\u201d\r\n\r\n,\r\n-Vak\u0131flar Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019na ba\u011fland\u0131.\r\n,\r\n-Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu. Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131 ile ilgili Kurum, T\u00fcrkiye'de ve yurt d\u0131\u015f\u0131nda yerle\u015fik helal uygunluk de\u011ferlendirme kurulu\u015flar\u0131na helal akreditasyon hizmeti sunacak, helal akreditasyonla ilgili k\u0131stas ve tedbirleri belirleyecek ve uygulayacak.,\r\n\r\n-Nadir Toprak Elementleri Ara\u015ft\u0131rma Enstit\u00fcs\u00fc kuruldu.\r\n\r\n,\r\n\r\n-Devlet Denetleme Kurumu Ba\u015fkan\u0131, denetim ve soru\u015fturma gruplar\u0131n\u0131n ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 y\u00fcr\u00fcten kurul \u00fcyesi, denetlemeler s\u0131ras\u0131nda denetimi g\u00fc\u00e7le\u015ftiren, g\u00f6revde kalmas\u0131 halinde kamu zarar\u0131 artaca\u011f\u0131 anla\u015f\u0131lan, su\u00e7 delillerini karartaca\u011f\u0131 anla\u015f\u0131lan, kamu hizmetinin gerekleri y\u00f6n\u00fcnden g\u00f6revi ba\u015f\u0131nda kalmas\u0131nda sak\u0131nca g\u00f6r\u00fclen her kademe ve r\u00fctbedeki g\u00f6revliler hakk\u0131nda g\u00f6revden uzakla\u015ft\u0131rma tedbiri uygulayabilecek.\r\n,\r\n-MGK Genel Sekreterli\u011fi\u2019nin mali planlamas\u0131 genel b\u00fct\u00e7eye dahil olarak yap\u0131lacak. \u201cGizli hizm