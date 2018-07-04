Yeni KHK yayınlandı

477 say\u0131l\u0131 yeni KHK yay\u0131mland\u0131.,477 say\u0131l\u0131 Kanun ile baz\u0131 kanunlarda de\u011fi\u015fiklik yap\u0131lmas\u0131 hakk\u0131nda kanun h\u00fckm\u00fcnde kararname Resmi Gazete'de yay\u0131mland\u0131.\r\n,Resmi Gazete'de yay\u0131mlanan 477 say\u0131l\u0131 KHK ile baz\u0131 kanunlarda de\u011fi\u015fiklik yap\u0131larak Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi'ne y\u00f6nelik d\u00fczenlemeler yer ald\u0131.,Resmi Gazete'de yay\u0131mlanan 477 say\u0131l\u0131 KHK ile baz\u0131 kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurba\u015fkan\u0131'na devredildi.,Ayr\u0131nt\u0131lar geliyor...,Yeni KHK ile y\u00fcr\u00fcrl\u00fckteki kanun ve KHK'lar\u0131n y\u00fcr\u00fctme maddelerinde Bakanlar Kurulu ve bakanlara yap\u0131lm\u0131\u015f at\u0131flar Cumhurba\u015fkan\u0131'na yap\u0131lm\u0131\u015f say\u0131lacak.\r\n