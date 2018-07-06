Yeni kimlik çıkaracaklar dikkat! Sistem değişiyor

Yeni kimlikler art\u0131k...,Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131nca geli\u015ftirilen "e-rapor" sistemi sayesinde do\u011fum raporlar\u0131 n\u00fcfus m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerinin g\u00f6rebilece\u011fi elektronik ortama aktar\u0131ld\u0131, bebe\u011fi olan aileler kurumlar aras\u0131nda dola\u015fmaktan kurtuldu. ,Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131nca geli\u015ftirilen "e-rapor" sistemi sayesinde do\u011fum raporlar\u0131 n\u00fcfus m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerinin g\u00f6rebilece\u011fi elektronik ortama aktar\u0131ld\u0131, bebe\u011fi olan aileler kurumlar aras\u0131nda dola\u015fmaktan kurtuldu.\r\n\r\n,Uygulamayla yeni do\u011fan bebe\u011fin kimli\u011fi art\u0131k eve gelecek.\r\n,Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 M\u00fcste\u015far Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u015euayip Birinci "Sa\u011fl\u0131k kurulu\u015fundan verilen do\u011fum raporlar\u0131 n\u00fcfus m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerinin ekranlar\u0131nda g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. ,Bu pilot \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015far\u0131yla gidiyor.,B\u00f6ylece vatanda\u015f b\u00fcrokrasi ile hi\u00e7 u\u011fra\u015fmayacak, hastanede do\u011fum yapacak, raporu d\u00fczenlenecek ve bebe\u011finin kimli\u011fine k\u0131sa zamanda eri\u015fmi\u015f olacak" dedi.\r\n\r\n,Vatanda\u015f do\u011fum yapacak, n\u00fcfus m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc k\u0131sa s\u00fcre sonra ona kimli\u011fini getirecek. ,Bebek bekleyen ailelere iyi haber geldi.,.