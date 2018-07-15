Yeni kimlik kartı alacaklar bu habere dikkat!

Yeni kimlik kart\u0131 alacaklar dikkat!\r\n,Yeni kimlik i\u00e7in gerekli evraklar neler?\r\n,Yeni kimlik kart\u0131 ka\u00e7 g\u00fcnde gelir?\r\n,Yeni kimlik kart\u0131 alacaklar bu habere dikkat!\r\n,Yeni kimlik kartlar\u0131nda de\u011fi\u015fiklik oldu mu?.\r\n,2018 y\u0131l\u0131 itibariyle yeni kimlik alanlar\u0131n say\u0131s\u0131 16 milyona yakla\u015ft\u0131.\r\n,\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 N\u00fcfus ve Vatanda\u015fl\u0131k \u0130\u015fleri Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan y\u00fcr\u00fct\u00fclen T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Kimlik Kart\u0131 (TCKK) Projesi kapsam\u0131nda yeni kimlik kartlar\u0131n\u0131n da\u011f\u0131t\u0131m\u0131 2017 y\u0131l\u0131n\u0131n ocak ay\u0131nda ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Ba\u015fvurular ekimlikrandevu.nvi.gov.tr adresinden ya da \u201cAlo 199 Kimlik hatt\u0131\u201dn\u0131 arayarak yap\u0131labiliyor.\r\n,Kimlik kart\u0131 ba\u015fvurusu i\u00e7in son 6 ay i\u00e7inde \u00e7ekilmi\u015f 1 biyometrik foto\u011fraf ve kimlik beyan\u0131 i\u00e7in n\u00fcfus c\u00fczdan\u0131, uluslararas\u0131 aile c\u00fczdan\u0131, pasaport, s\u00fcr\u00fcc\u00fc belgesi, memur c\u00fczdan\u0131, avukat kimlik kart\u0131 veya bas\u0131n kart\u0131 gibi kimlik belgesi yerine ge\u00e7en foto\u011frafl\u0131 bir belgenin olmas\u0131 yeterli olacak.\r\n,YEN\u0130 K\u0130ML\u0130K KA\u00c7 G\u00dcNDE GEL\u0130R?\r\n,Yeni kimlik i\u00e7in ba\u015fvuru yapt\u0131ktan sonra hemen yeni kimlik kart\u0131n\u0131z verilmemektedir. Ba\u015fvuru a\u015famas\u0131nda sizden b\u00fct\u00fcn bilgiler talep edilerek ba\u015fvurunuz al\u0131n\u0131r.\r\n,Daha sonra kimlik ba\u015fvurunuz Ankara'da bulunan Kimlik \u00dcretim yerine iletilerek kimli\u011finiz \u00e7\u0131kar\u0131l\u0131r. Kimlik kart\u0131n\u0131n bas\u0131m\u0131ndan sonra PTT vas\u0131tas\u0131 ile ibraz etmi\u015f oldu\u011funuz adresine g\u00f6nderilme s\u00fcresi yakla\u015f\u0131k olarak 15 g\u00fcn olarak belirlenmi\u015ftir.\r\n,YEN\u0130 K\u0130ML\u0130K KARTLARI \u00dcCRETLER\u0130 NE KADAR?\r\n,2018 y\u0131l\u0131 i\u00e7in yay\u0131nlanan de\u011ferli ka\u011f\u0131tlar tebli\u011fine g\u00f6re de\u011ferli ka\u011f\u0131t(kimlik kart\u0131) \u00fccretleri a\u015fa\u011f\u0131daki gibidir.\r\n,\u2013 Kimlik yenileme \u00fccreti: 18,5 TL \u2013 Kay\u0131p kimlik: 37 TL \u2013 Evlilik nedeniyle kimlik de\u011fi\u015fimi: 18,5 TL \u2013 Eskiyen kimli\u011fi de\u011fi\u015ftirme: 18,5 TL \u2013 Yeni do\u011fan bebek i\u00e7in kimlik \u00e7\u0131karma: \u00dcCRETS\u0130Z \u2013 Yeni do\u011fan bebek i\u00e7in kimlik \u00e7\u0131karma: 18,5 TL (Zaman\u0131nda yap\u0131lmayan bildirim i\u00e7in)\r\n,Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131nca geli\u015ftirilen "e-rapor" sistemi sayesinde do\u011fum raporlar\u0131 n\u00fcfus m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerinin g\u00f6rebilece\u011fi elektronik ortama aktar\u0131ld\u0131, bebe\u011fi olan aileler kurumlar aras\u0131nda dola\u015fmaktan kurtuldu. Uygulamayla yeni do\u011fan bebe\u011fin kimli\u011fi art\u0131k eve gelecek..\r\n,Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 M\u00fcste\u015far Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u015euayip Birinci, "Sa\u011fl\u0131k kurulu\u015fundan verilen do\u011fum raporlar\u0131 n\u00fcfus m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerinin ekranlar\u0131nda g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Bu pilot \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015far\u0131yla gidiyor. Vatanda\u015f do\u011fum yapacak, n\u00fcfus m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc k\u0131sa s\u00fcre sonra ona kimli\u011fini getirecek. ,Proje Ankara'da Dr. Zekai Tahir Burak Kad\u0131n Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesinde uygulan\u0131yor. ,N\u00fcfus m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerince adrese kimlik g\u00f6nderilmesi ile alakal\u0131 s\u00fcreci y\u00fcr\u00fct\u00fcyoruz. Bu konuda \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 ile \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz" diye konu\u015ftu..\r\n,B\u00f6ylece vatanda\u015f b\u00fcrokrasi ile hi\u00e7 u\u011fra\u015fmayacak, hastanede do\u011fum yapacak, raporu d\u00fczenlenecek ve bebe\u011finin kimli\u011fine k\u0131sa zamanda eri\u015fmi\u015f olacak.\r\n