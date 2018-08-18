Yeni Malatyaspor 1-0 Fenerbahçe özeti ve golü izle

S\u00fcper Lig'de 2. hafta ma\u00e7\u0131nda Evkur Yeni Malatyaspor Fenerbah\u00e7e'yi konuk etti. ,Kar\u015f\u0131la\u015fmay\u0131 1-0 kazanan Malatyaspor, puan\u0131n\u0131 6'ya y\u00fckseltti. ,Malatyaspor Fenerbah\u00e7e \u00f6zeti izle, Yeni Malatyaspor Fenerbah\u00e7e gol\u00fc izle gibi detaylara haberimizde ula\u015fabilirsiniz.,Ev sahibi ekip, ilk hafta G\u00f6ztepe deplasman\u0131na gitmi\u015f ve ald\u0131\u011f\u0131 galibiyet ile lige \u00fc\u00e7 puanla ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. Fenerbah\u00e7e ise evinde zorlu ge\u00e7en Bursaspor ma\u00e7\u0131ndan \u00fc\u00e7 puanla ayr\u0131lm\u0131\u015f, UEFA \u015eampiyonlar Ligi'nde ise Benfica ile kar\u015f\u0131la\u015fm\u0131\u015f ve elenmi\u015fti. ,Sar\u0131 lacivertli ekip ligdeki ikinci ma\u00e7\u0131nda Malatya'ya yenilmesi b\u00fcy\u00fck hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131na yol a\u00e7t\u0131. ,Malatya ise 2'de 2 yaparak 6 puana ula\u015ft\u0131. Peki Malatya FB ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti gol\u00fc izle ve skoru ka\u00e7 ka\u00e7 bitti? \u0130\u015fte detaylar... ,Yeni Malatyaspor Fenerbah\u00e7e ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti gol\u00fc izle ve Malatya Fenerbah\u00e7e skoru ka\u00e7 ka\u00e7 bitti gibi detaylar internette s\u0131k\u00e7a ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor. ,\u0130\u015fte Yeni Malatyaspor Fenerbah\u00e7e ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti ve gol\u00fc linki...,Dakika 70'te Danijel Aleksic skoru 1-0'a getirdi.,<p><strong><span style="font-size:16px"><a href="http:\/\/tr.beinsports.com\/mac-merkezi\/evkur-yeni-malatyaspor-fenerbahce?id=111325899" target="_blank"><span style="color:#FFF0F5"><span style="background-color:#B22222">YEN\u0130 MALATYASPOR FENERBAH\u00c7E MA\u00c7I \u00d6ZET\u0130 VE GOL\u00dc \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/span><\/span><\/a><\/span><\/strong><\/p>