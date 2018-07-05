Yeni medya sorumlusu gündem oldu!

Arnavutluk kul\u00fcplerinden FK Kukesi\u2019nin yeni bas\u0131n s\u00f6zc\u00fcs\u00fc adeta \u00fclkede g\u00fcndeme oturdu. ,G\u00fczelli\u011fiyle ve gen\u00e7 ya\u015f\u0131yla dikkat \u00e7eken Sabiha Mehmeti, FK Kukesi tak\u0131m\u0131n\u0131n yeni medya sorumlusu ve bas\u0131n s\u00f6zc\u00fcs\u00fc olarak g\u00f6reve ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Reklam ve ileti\u015fim kolunda at\u0131l\u0131ma ge\u00e7en ve yeniden bir yap\u0131lanma i\u00e7erisinde oldu\u011fu belirtilen FK Kukesi\u2019nin Sabiha Mehmeti\u2019yi medya ve ileti\u015fim b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde g\u00f6reve getirdi\u011fi, yeni bir d\u00f6nem ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 ifade edildi. \r\n\r\n,\u00dclke bas\u0131n\u0131nda Sabiha Mehmeti ismi dikkat \u00e7ekerken, yeni g\u00f6rev haberine geni\u015f yer ayr\u0131ld\u0131. (Skorer)