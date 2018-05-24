Yeni sistemde dikkat çeken detay

AK Partililere g\u00f6re, 315\u2019in alt\u0131ndaki bir \u00e7o\u011funluk durumunda ise istifa mekanizmas\u0131n\u0131n i\u015fletilmesi ihtimali bulunmuyor. AK Parti kurmaylar\u0131 \u201cBakanlar\u0131n b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn milletvekili aday\u0131 yap\u0131lmas\u0131, onlar\u0131n yeniden bakan yap\u0131lmayaca\u011f\u0131 anlam\u0131na gelmez. Ancak, bu AK Parti\u2019nin Meclis\u2019te alaca\u011f\u0131 \u00e7o\u011funlu\u011fa ba\u011fl\u0131. E\u011fer 310-315 aras\u0131nda bir \u00e7o\u011funlu\u011fu olursa, belli isimler i\u00e7in risk al\u0131p istifa ettirilebilir. \r\n,Yeni sistemde, milletvekilleri aras\u0131ndan bakan olarak atanacaklar i\u00e7in Meclis\u2019ten istifa \u015fart\u0131 bulunuyor. T\u00fcrkiye gazetesinden Y\u00fccel Kayao\u011flu'nun aktard\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re AK Parti kulislerinde, se\u00e7imlerden AK Parti\u2019nin 315 milletvekilinin \u00fczerinde bir say\u0131 ile \u00e7\u0131kmas\u0131 durumunda, baz\u0131 isimlerin milletvekilli\u011finden istifa ettirilerek yeniden kabineye al\u0131nabilece\u011fi de\u011ferlendirmesi yap\u0131l\u0131yor. \r\n,\u00d6te yandan, se\u00e7imlere bir g\u00fcn kala veya se\u00e7im g\u00fcn\u00fc, baz\u0131 bakanlar\u0131n kabinede de\u011ferlendirilmek \u00fczere istifa ettirilerek, listedeki adaylar\u0131n buna g\u00f6re s\u0131ralanaca\u011f\u0131na y\u00f6nelik iddialar ise ger\u00e7ek\u00e7i bulunmuyor. Se\u00e7im Kanunda \u201cAday listelerinin kesinle\u015fti\u011fi tarihten, oy verme g\u00fcn\u00fc saat 17.00\u2019ye kadar \u00f6l\u00fcm veya istifa nedeniyle aday listelerinde meydana gelecek eksilmeler, listelerin tamamlanmas\u0131n\u0131 gerektirmez. \r\n,Ama 303-305 gibi bir \u00e7o\u011funlukta, tek bir ki\u015fi bile istifa ettirilemez. \u00c7ok riskli bir say\u0131 bu\u201d g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc dile getirdi. AK Parti\u2019nin istenilen \u00e7o\u011funlu\u011fa ula\u015fmas\u0131 durumunda, Berat Albayrak, S\u00fcleyman Soylu, Abdulhamit G\u00fcl ve Bekir Bozda\u011f gibi isimlerin yeniden kabineye ta\u015f\u0131nabilece\u011fi belirtiliyor.\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n, Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m d\u00e2hil olmak \u00fczere kabineden 22 ismi milletvekili listelerine ta\u015f\u0131mas\u0131ndan sonra, bu isimlerin yeniden bakan olup olmayacaklar\u0131na y\u00f6nelik ihtimaller tart\u0131\u015f\u0131lmaya ba\u015flad\u0131. \r\n,Aday listelerinde bo\u015falma olmas\u0131 durumunda, listedeki adaylar liste s\u0131ras\u0131na g\u00f6re kayd\u0131r\u0131lmak suretiyle bo\u015falan yerler doldurulur\u201d h\u00fckm\u00fc bulunuyor. AK Parti\u2019li bir kurmay, bu iddialar konusunda \u201cBaz\u0131 isimlerin istifa ettirilece\u011fi iddias\u0131 teorikte m\u00fcmk\u00fcn ama pratikte b\u00f6yle bir \u015fey \u00e7ok yanl\u0131\u015f olur. Millet tepki g\u00f6sterir. Bu yolun kullan\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum\u201d dedi.