Yeni sisteme 3 aşamalı geçiş

YSK\u2019n\u0131n kesin sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131 ile birlikte bu haftadan itibaren yeni sisteme ge\u00e7i\u015fin teknik a\u015famalar\u0131 da ba\u015flat\u0131lacak. ,Sisteme ge\u00e7i\u015f teknik olarak \u00fc\u00e7 ayr\u0131 a\u015famada ger\u00e7ekle\u015ftirilecek. ,Ba\u015fbakanl\u0131k ve Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda yap\u0131lan haz\u0131rl\u0131k kapsam\u0131nda, bu hafta \u00f6nce \u2018800 ayr\u0131 kanunda yer alan 5 bin civar\u0131ndaki \u2018Ba\u015fbakanl\u0131k ve Bakanlar Kurulu\u2019 ifadeleri ve bu kurumlara yap\u0131lan at\u0131flar\u0131n \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6ren yol temizli\u011fi yap\u0131lacak. ,H\u00fck\u00fbmetin Meclis\u2019ten ald\u0131\u011f\u0131 yetki kapsam\u0131nda yay\u0131nlayaca\u011f\u0131 bu kararnamede, Ba\u015fbakan\u0131n t\u00fcm yetkilerinin Cumhurba\u015fkan\u0131na ge\u00e7mesi de sa\u011flanacak. \u0130kinci kararname ise t\u00fcm bakanl\u0131klar\u0131n te\u015fkilat yasalar\u0131n\u0131 \u2018M\u00fclga\u2019 h\u00e2le getirecek d\u00fczenlemeler i\u00e7erecek. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 yemin edip, g\u00f6reve ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 anda ise resmen yeni sisteme ge\u00e7ilmi\u015f olacak ve sistemin ilk kararnamesi yay\u0131nlanacak. Resm\u00ee Gazete\u2019de \u20181 No.lu Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 kararnamesi\u2019 \u015feklinde yer alacak bu kararname ile 16 yeni bakanl\u0131\u011f\u0131n kurulu\u015fu ger\u00e7ekle\u015ftirilecek. T\u00fcrkiye, yeni sistemle de 1 No.lu kararname ile tan\u0131\u015fm\u0131\u015f olacak. Ard\u0131ndan da bakan atamalar\u0131na ili\u015fkin \u20182 No.lu\u2019 kararname yay\u0131nlanacak.,Bu kararname ile Ba\u015fbakanl\u0131k ve bakanl\u0131klar\u0131n kapat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fclecek. Ancak, devlet y\u00f6netiminde bir bo\u015fluk ya\u015fanmamas\u0131 i\u00e7in, yeni bakanl\u0131klar kuruluna kadar, g\u00f6revlerinin devam edece\u011fine dair h\u00fck\u00fcm konulacak. Bunun i\u00e7in kararnamelerin y\u00fcr\u00fcrl\u00fck maddesinde, \u00f6nlem i\u00e7eren, d\u00fczenleme yap\u0131lacak.,H\u00fck\u00fbmet kaynaklar\u0131, yeni sisteme ge\u00e7i\u015f s\u00fcrecine ili\u015fkin t\u00fcm planlamalar\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201cMevcut bakanl\u0131klar\u0131n kapat\u0131l\u0131p, yenilerinin kurulmas\u0131 aras\u0131nda ge\u00e7ecek s\u00fcrede yar\u0131m saatlik bir bo\u015fluk bile olmayacak \u015fekilde haz\u0131rl\u0131k yap\u0131ld\u0131. Yenileri kurulup bakan atamalar\u0131 yap\u0131ld\u0131ktan sonra, b\u00fcrokrasideki atamalar ba\u015flayacak\u201d dedi. B\u00fcrokrasi atamalar\u0131nda farkl\u0131 bir s\u00fcrece ge\u00e7ilece\u011fi belirtilirken, h\u00e2len il m\u00fcd\u00fcrlerinin bile Cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131n imzas\u0131yla atand\u0131\u011f\u0131 sistemde sadele\u015ftirmeye gidilecek. Devletteki bin 800 civar\u0131ndaki kadroya yap\u0131lacak atamalarda Cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131n imzas\u0131 aran\u0131yor. ,Yeni sistemde, Cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131n bakanlar ve 500 civar\u0131ndaki \u00fcst d\u00fczey b\u00fcrokrat\u0131 atamas\u0131, bakanlar\u0131n alt\u0131nda \u00e7al\u0131\u015facak b\u00fcrokrat atamalar\u0131nda ise sadece ilgili bakan\u0131n imzas\u0131n\u0131n yeterli olmas\u0131 form\u00fcl\u00fc \u00fczerinde duruluyor.,Yeni sistemde m\u00fcste\u015farl\u0131k sisteminin olmayaca\u011f\u0131n\u0131, bunun yerine say\u0131lar\u0131 5\u2019i bulacak bakan yard\u0131mc\u0131lar\u0131n\u0131n g\u00f6rev yapaca\u011f\u0131n\u0131 belirten h\u00fck\u00fbmet kaynaklar\u0131, bakanl\u0131k te\u015fkilatlar\u0131n\u0131n da \u2018Bakan yard\u0131mc\u0131s\u0131\u2019, \u2018Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fck\u2019, \u2018Daire Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2019 \u015feklinde yap\u0131land\u0131r\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 kaydetti. Kamu y\u00f6netiminde \u2018M\u00fcste\u015farl\u0131k\u2019 sistemi kald\u0131r\u0131laca\u011f\u0131 i\u00e7in, \u2018M\u00fcste\u015farl\u0131k\u2019 \u015feklinde te\u015fkilatlanan kurumlar da \u2018Ba\u015fkanl\u0131k\u2019 olarak adland\u0131r\u0131lacak. Bu kapsamda, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131 kurumlardan Mill\u00ee \u0130stihbarat Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, Savunma Sanayi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, Genelkurmay Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra, h\u00e2len Ba\u015fbakanl\u0131\u011fa ba\u011fl\u0131 Mill\u00ee G\u00fcvenlik Kurulu Genel Sekreterli\u011fi de yer alacak. Kamu G\u00fcvenli\u011fi M\u00fcste\u015farl\u0131\u011f\u0131 ise la\u011fvedilecek.,Bu arada, Ba\u015fbakan ile ba\u015fbakan yard\u0131mc\u0131lar\u0131n\u0131n makam odalar\u0131n\u0131n bulundu\u011fu \u00c7ankaya K\u00f6\u015fk\u00fcndeki t\u00fcm resm\u00ee evraklar\u0131n Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesine ta\u015f\u0131nma i\u015flemlerinin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 belirtildi. Ayr\u0131ca baz\u0131 bakanlar\u0131n da makam odalar\u0131ndaki \u00f6zel e\u015fyalar\u0131n\u0131 toplamaya ba\u015flad\u0131klar\u0131 \u00f6\u011frenildi.