Yeni sızma girişimi ortaya çıktı!

FET\u00d6'c\u00fc kripto albay\u0131n Milli Savunma \u00dcniversitesi\u2019ne s\u0131zarak irtibat\u0131 ankes\u00f6rl\u00fc telefon \u00fczerinden kurdu\u011fu \u00f6\u011frenildi. ,15 Temmuz sonras\u0131 Harp Akademileri yerine kurulan Milli Savunma \u00dcniversitesi'nde (MS\u00dc) FET\u00d6 s\u0131zmas\u0131 tespit edildi. \r\n\r\n,MS\u00dc te\u015fkilat \u015fube m\u00fcd\u00fcr\u00fc albay Kadir Atakan'\u0131n, yakla\u015f\u0131k 10 ay \u00f6nce \u00f6rg\u00fct abileriyle ankes\u00f6rl\u00fc hat \u00fczerinden irtibat kurdu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,FET\u00d6'n\u00fcn TSK'daki mahrem yap\u0131lanmas\u0131na y\u00f6nelik soru\u015fturmada \u0130stanbul'da 470, \u0130stanbul d\u0131\u015f\u0131nda toplam 3 bin 421 ankes\u00f6r hatt\u0131 incelendi. ,\u0130stanbul Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'na gelen bilirki\u015fi raporlar\u0131nda, MS\u00dc Te\u015fkilat \u015eube M\u00fcd\u00fcr\u00fc Albay Kadir Atakan'a ait cep telefonunun da ankes\u00f6rl\u00fc hattan arand\u0131\u011f\u0131 belirlendi. ,11 May\u0131s'ta g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Atakan tutukland\u0131. Atakan'\u0131n telefonu, \u00f6rg\u00fctsel gizlilik i\u00e7inde 2 sabit hattan toplam 6 kez arand\u0131. ,Atakan'da ByLock veya Bank Asya hesab\u0131 bulunmuyordu, herhangi bir FET\u00d6 kurulu\u015funda irtibat\u0131 yoktu. ,Maa\u015f\u0131n y\u00fczde 10'unu himmet veriyorduk" dedi. (SABAH),Erzurum'da itiraf\u00e7\u0131 olan \u0130brahim Alt\u0131nsoy, Kadir Atakan'\u0131n ad\u0131n\u0131 verdi ve foto\u011fraf\u0131ndan te\u015fhis etti. ,\u00d6rg\u00fct\u00fcn kriptolar\u0131ndan oldu\u011fu iddia edilen Atakan, su\u00e7lamalar\u0131 kabul etmedi. ,Alt\u0131nsoy, "\u00dc\u00e7 arkada\u015f Edirne'de \u00f6rg\u00fct\u00fcn talimat\u0131 ile bek\u00e2r evi tuttuk.