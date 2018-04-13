Yeni yasa geliyor! Vatandaşa tazminat ödeyecekler

Yeni yasa geliyor! Vatanda\u015fa tazminat \u00f6deyecekler\r\n,.,\u00dcr\u00fcn G\u00fcvenli\u011fi ve Teknik D\u00fczenlemeler Kanunu Tasar\u0131s\u0131; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi. Ekonomi Bakan\u0131 Nihat Zeybekci, \u00fcr\u00fcn g\u00fcvenli\u011fine ili\u015fkin yap\u0131lan denetimler sonucunda al\u0131nan \u00f6nlemler ve yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n yeterince cayd\u0131r\u0131c\u0131 olmamas\u0131n\u0131n, bir sorun olarak hep kar\u015f\u0131lar\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131.,Tasar\u0131n\u0131n yasala\u015fmas\u0131yla, g\u00fcvensiz \u00fcr\u00fcnler t\u00fcketicilere sat\u0131lm\u0131\u015f olsa dahi, geri \u00e7a\u011f\u0131rma mekanizmas\u0131yla toplat\u0131lmas\u0131n\u0131n yasal zorunluluk haline getirilece\u011fini s\u00f6yleyen Zeybekci, tasar\u0131yla getirilen \u00f6nemli de\u011fi\u015fiklikleri \u015f\u00f6yle anlatt\u0131: "Tasar\u0131yla, g\u00fcvensiz \u00fcr\u00fcn\u00fcn sebep oldu\u011fu \u00f6l\u00fcm ve yaralanmalar ile yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 zararlardan imalat\u00e7\u0131 veya ithalat\u00e7\u0131, zarar g\u00f6rene kar\u015f\u0131 tazminatla sorumlu olacakt\u0131r.".,G\u00fcvensiz \u00fcr\u00fcnlerin \u00f6n\u00fcn\u00fc ge\u00e7mek i\u00e7in bir dizi yeni d\u00fczenlemeler geliyor.\r\n