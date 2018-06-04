Yeniden rahatsızlanan Deniz Baykal, Gülhane Hastanesi'ne sevk edildi

Eski CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal bir s\u00fcredir tedavi g\u00f6r\u00fcyordu.\r\n,Baykal'\u0131n d\u00fcn ak\u015fam rahats\u0131zland\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n,Bunun \u00fczerine Baykal'\u0131n G\u00fclhane Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n,\u0130\u015fte detaylar...\r\n,Eski CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, d\u00fcn ak\u015fam rahats\u0131zlanmas\u0131 \u00fczerine tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastaneden G\u00fclhane E\u011fitim Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne nakledildi.\r\n,Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon E\u011fitim Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'nde bir s\u00fcredir tedavi g\u00f6ren Baykal, "sa\u011fl\u0131k durumundaki de\u011fi\u015fiklik nedeniyle" G\u00fclhane E\u011fitim Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne nakledildi.\r\n,Uzman hekimler taraf\u0131ndan muayene edilen Baykal'\u0131n sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu bildirildi.