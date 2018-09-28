Yer Van: Parçalanmış hâlde buldular...

\u0130ddiaya g\u00f6re, mahallede hindi besicili\u011fi yapan Edip Siyahkaya'n\u0131n k\u00fcmesine gece yar\u0131s\u0131ndan sonra sokak k\u00f6pekleri girdi., Sokak k\u00f6peklerinin sald\u0131r\u0131s\u0131 sonucu 600 hindiden 105'i \u00f6ld\u00fc.\r\n\r\n,Edip Siyahkaya, k\u00f6pek sesleriyle uyand\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, "Bor\u00e7 ederek hindi \u00e7iftli\u011fi kurdum. B\u00fcy\u00fck hayallerim vard\u0131. Yak\u0131nlar\u0131mdan ald\u0131\u011f\u0131m bor\u00e7 para ile gidip 600 adet hindi ald\u0131m. ,Ger\u00e7ekten \u00e7ok u\u011fra\u015f ve emek isteyen bir i\u015f. Yemini yedirip, suyunu ve temizli\u011fini yapmak b\u00fcy\u00fck emek istiyor. Bu kadar u\u011fra\u015f yetmiyormu\u015f gibi bir de n\u00f6bet tutmak gerekiyormu\u015f. ,K\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7iftli\u011fimde, 600 hindiden 105'ini sokak k\u00f6pekleri telef etti. Yetkililerden destek bekliyorum" dedi.,Olay, Van'\u0131n Erci\u015f il\u00e7esinin Cami Kebir Mahallesi'nde meydana geldi.