Yerel seçimde hangi parti kazanır? Beklenen anket yayınlandı...

24 Haziran se\u00e7imlerinde en yak\u0131n tahmini yapan anket \u015firketlerinden biri olan ORC, \u0130stanbul, Ankara, \u0130zmir, Bursa ve Adana'da yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rman\u0131n sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 kamuoyu ile payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,.,2019 Mart ay\u0131nda yap\u0131lmas\u0131 planlanan yerel se\u00e7imlerle ilgili anket \u015firketleri \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Hen\u00fcz adaylar\u0131n netle\u015fmedi\u011fi bir d\u00f6nemde yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re; CHP, HDP ve \u0130Y\u0130 Parti ittifak yapsa bile AK Parti \u0130stanbul'da ipi g\u00f6\u011f\u00fcsl\u00fcyor.\r\n,\u0130\u015fte 5 b\u00fcy\u00fck\u015fehirde yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rman\u0131n sonu\u00e7lar\u0131;