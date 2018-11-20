Yerel seçimde ittifak yeniden gündemde

Haber Merkezi ANKARA\r\n\r\n31 Mart\u2019ta yap\u0131lacak yerel se\u00e7imler i\u00e7in AK Parti ve MHP aras\u0131nda daha \u00f6nce kapanan ittifak kap\u0131s\u0131n\u0131n yeniden aralanmas\u0131 g\u00fcndemde.,Ankara kulislerinde Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ve MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli\u2019nin bug\u00fcn grup toplant\u0131lar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bir araya gelebilece\u011fi konu\u015fuluyor. , \u0130ki parti aras\u0131nda bir s\u00fcredir alt d\u00fczeyde g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 da iddia ediliyor. Meclis\u2019teki zirvede ittifak turlar\u0131na devam karar\u0131 al\u0131n\u0131rsa AK Parti\u2019den Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131lar\u0131 Mehmet \u00d6zhaseki ve Numan Kurtulmu\u015f, MHP\u2019den de Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131lar\u0131 Semih Yal\u00e7\u0131n ile Sadir Durmaz\u2019\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015fmelere kald\u0131klar\u0131 yerden devam etmesi bekleniyor.,\r\nAK Parti ile MHP aras\u0131nda yerel se\u00e7imlerde yap\u0131lmas\u0131 planlanan ittifak, 23 Ekim grup toplant\u0131lar\u0131nda kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 a\u00e7\u0131klamalarla sonland\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. AK Parti ve MHP her se\u00e7im b\u00f6lgesinde aday \u00e7\u0131karma karar\u0131 alm\u0131\u015ft\u0131. Her iki parti de bu s\u00fcre\u00e7te Cumhur \u0130ttifak\u0131 ruhunun zedelenmemesi i\u00e7in ise hassasiyeti en \u00fcst noktaya ta\u015f\u0131d\u0131.\r\n\r\n\r\n