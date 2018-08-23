Yerel yönetimlere başkanlık modeli

Devletin t\u00fcm kademeleri Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fbmet Sistemi\u2019ne g\u00f6re yeniden dizayn ediliyor., Yeni d\u00f6nemde Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fbmet Sistemi\u2019yle uyumlu bi\u00e7imde yerel y\u00f6netimlerde de \u00f6nemli reformlar ger\u00e7ekle\u015ftirilecek. ,AK Parti\u2019nin 6\u2019nc\u0131 Ola\u011fan Kongresinde okunarak kabul edilen 2018 Faaliyet Raporunda bu haz\u0131rl\u0131klarla ilgili bir b\u00f6l\u00fcm de yer ald\u0131. ,Bu kapsamda belediye \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n daha verimli ve etkin bir h\u00e2le getirilmesi i\u00e7in ilk olarak belediyelerin icra g\u00fcc\u00fc artt\u0131r\u0131lacak. ,Bu ama\u00e7la belediyelerin yetki ve g\u00f6revleri yeniden d\u00fczenlenecek. Belediyelerin mali kaynaklar\u0131n\u0131 g\u00fc\u00e7lendirecek tedbirler al\u0131nacak.,Yap\u0131lacak olan de\u011fi\u015fikliklerin en \u00f6nemlisi ise \u201cBa\u015fkanl\u0131k\u201d modelinde oldu\u011fu gibi \u00fcst d\u00fczey y\u00f6neticilerin belediye ba\u015fkan\u0131 ile birlikte e\u015f zamanl\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 olacak., B\u00f6ylelikle belediyenin ve belediyeye ba\u011fl\u0131 kurulu\u015flar\u0131n belediye ba\u015fkanlar\u0131 ile birlikte g\u00f6reve gelmesi ve ayr\u0131lmas\u0131 sa\u011flanacak. ,2019 Mart ay\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fecek yerel se\u00e7imleri de bu d\u00fczenlemeye ge\u00e7i\u015f a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemli bir e\u015fik olacak. ,Yerel y\u00f6netimlerin yenilenmesi ile birlikte Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fbmet Sistemi ile yerel y\u00f6netimler uyumlu h\u00e2le gelmi\u015f olacak.