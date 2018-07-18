Yerkürenin derinliklerinde katrilyon ton elmas yatıyor

Yerk\u00fcrenin derinliklerinde varsay\u0131lan\u0131n yakla\u015f\u0131k bin kat\u0131, katrilyon ton elmas\u0131n bulundu\u011fu bildirildi.\r\n,CNN'nin Massachusetts Teknoloji Enstit\u00fcs\u00fcn\u00fcn (MIT) ara\u015ft\u0131rmas\u0131na dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 haberinde, D\u00fcnya y\u00fczeyinin 145 ila 240 kilometre alt\u0131nda bir trilyonun bin kat\u0131 oran\u0131nda elmas katmanlar\u0131n\u0131n ke\u015ffedildi\u011fi belirtildi.\r\n,\u00d6l\u00e7\u00fcmleri yapmak i\u00e7in ses dalgalar\u0131n\u0131 kullanan sismik bir teknolojiden faydalanan ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, derinlerde ba\u015f a\u015fa\u011f\u0131 da\u011flara benzer kaya k\u00fctlelerinin k\u00f6k\u00fcnde katrilyon ton elmas\u0131n yatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 hesap etti.\r\n,Bug\u00fcn madencilikte kullan\u0131lan ara\u00e7lar\u0131n bu derinli\u011fe ula\u015fmas\u0131n\u0131n m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131na i\u015faret edildi.\r\n,Ara\u015ft\u0131rmaya California, Harvard ve Melbourne \u00fcniversiteleriyle \u00c7in'deki Teknoloji ve Bilim \u00dcniversitesinden bilim adamlar\u0131n\u0131n katk\u0131 sundu\u011fu kaydedildi.