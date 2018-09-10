Yerli bilinsin fiyatı indirilsin

Maliyetleri dövizden etkilenmediği hâlde dövizdeki artışı fırsata çevirmek isteyenlere karşı başlayan dev tüketici hareketi, yeni bir boyut kazandı. Bütün tüketiciler fahiş zamları, gramaj oyunuyla fiyat artıranları önce ifşa, sonra protesto etti ve kazandı. Gramaj oyunuyla zam yapanlar fiyatları geri çekmeye, yeni kampanyalar yapmaya başladı. Zamma karşı savaşında kazançlı çıkan tüketicinin yeni bir talebi var: Yerli malını bilelim, etiketlerde görelim ve buna göre alışveriş yapalım. Tüketici birliklerinin temsilcileri de yeni hareket karşısında yeni fiyat oyunlarına karşı milli bir duruş sergilenmesi çağrısı yaparak “Gerek paket üzerinde gerekse market raflarında yerli ürünler tüketicinin kolayca göreceği simgelerle tanıtılmalı” görüşünü dile getirdi.
Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu, yerli malı kullanımının özendirilmesi, fahiş zam yapanların cezalandırılması gibi uygulamaların hükümet politikası olduğunu, bunun yaygınlaştırılması için hem tüketiciler, hem birlikler hem de hükümet kanadının yeni çalışması olması gerektiğini ifade ediyor. Ağaoğlu, bu hareketin başarıya ulaşması için 4 ana teklifte bulunuyor.