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Türkiye Gazetesi

Yerli helikopter motorunun gücü test edildi (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

Yerli helikopter motorunun gücü test edildi (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)
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T625'in ilk uçuşundan bir gün önce TEI'nin özgün helikopter için geliştirdiği yerli motor kararlı rejimde çalıştırıldı. İlk uçuşunu başarıyla yapan Türkiye'nin özgün helikopterinin motor ihtiyacının yerli olarak karşılanmasına yönelik Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda TUSAŞ Motor Sanayii AŞ’nin (TEI) yürüttüğü projede, önemli kilometre taşlarından biri daha başarıyla aşıldı. Alınan bilgiye göre, motorun kalbini oluşturan çekirdek motorun ön prototip imalatının tamamlanması ve ilk ateşlemenin başarıyla gerçekleştirilmesi sonrasında proje yoğun şekilde sürdürülüyor.

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