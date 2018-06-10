Yerli 'lazer silahı' saha testinde

ASELSAN'dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, lazer sistemleri savunma program\u0131n\u0131n testleri devam ediyor.\r\n,ASELSAN Lazer Savunma Sistemi (LSS), \u015f\u00fcpheli cisimlerin ve el yap\u0131m\u0131 patlay\u0131c\u0131lar\u0131n, meskun mahalde kullan\u0131lan branda, \u00f6rt\u00fc benzeri ge\u00e7ici engellerin ve mini insans\u0131z hava ara\u00e7lar\u0131n\u0131n tespit ve imhas\u0131na y\u00f6nelik geli\u015ftirildi. LSS, arazi ve meskun mahal kullan\u0131m\u0131 i\u00e7in z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7 \u00fczerine entegre edildi.\r\n,Testlerde LSS\u2019nin hareketli bir kara arac\u0131 \u00fczerinde istenen b\u00f6lgeye s\u00fcratle intikali, ard\u0131ndan el yap\u0131m\u0131 patlay\u0131c\u0131lara, branda, \u00f6rt\u00fc gibi ge\u00e7ici yol engelleyicilere ve sald\u0131r\u0131 ya da istihbarat ama\u00e7l\u0131 u\u00e7an ticari drone'lara kar\u015f\u0131 etkinli\u011fi g\u00f6sterildi. LSS, alt\u0131na patlay\u0131c\u0131 madde ba\u011flanm\u0131\u015f ticari insans\u0131z hava arac\u0131n\u0131 g\u00fcvenli bir mesafede patlatmay\u0131 ba\u015fard\u0131. LSS, mini insans\u0131z hava arac\u0131n\u0131n kameras\u0131n\u0131 da yakarak etkisiz hale getirdi.,LSS, herhangi bir lisans ya da ihra\u00e7 iznine tabi olmadan mill\u00ee olarak \u00fcretildi.\r\n,At\u0131mlar\u0131n maliyeti kuru\u015f mertebesinde olan sistemle arac\u0131n yak\u0131t\u0131 oldu\u011fu s\u00fcrece kesintisiz at\u0131\u015f yap\u0131labiliyor.