Yerli otomobilde flaş gelişme! 3 isim belirlendi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Faruk \u00d6zl\u00fc, yerli otomobil ile ilgili son bilgilerini payla\u015ft\u0131. Bakan \u00d6zl\u00fc, "Yerli otomobilin CEO'su T\u00fcrk olacak. \u00dc\u00e7 isim belirlendi biri ortak giri\u015fim grubu taraf\u0131ndan atanacak" dedi.\r\n,\u00d6zl\u00fc, "Bu \u00e7al\u0131\u015fma i\u00e7erisinde d\u00fcnyadaki otomobil \u00fcretim trendi ne tarafa gidiyor. \u0130ki ana eksende y\u00fcr\u00fcyor. Bir teknik hususlar, bir de bu i\u015fin mali boyutu var. Teknik ve mali analiz \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 tamamlanmak \u00fczere. 3 adedi ayn\u0131 platform \u00fczerinde olmak \u00fczere 5 model \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. 5 kasa tipi \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz" dedi.\r\n,Bakan \u00d6zl\u00fc, s\u00f6zlerine \u015f\u00f6yle devam etti: "C Segmentinde bir otomobil \u00f6ne \u00e7\u0131k\u0131yor. Yakla\u015f\u0131k 3 milyar dolar civar\u0131nda yat\u0131r\u0131m bedeli tahmin ediliyor. Gelecek ay bir \u015firket kurma s\u00fcreci olacak. Bunu tamamlamay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Buna da bir CEO atanacak. Bu konuda \u00e7al\u0131\u015fmalar s\u00fcr\u00fcyor. Adayl\u0131k i\u00e7in 3 isim var. Bununla ilgili de \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z devam ediyor. Ortak giri\u015fim grubuna b\u0131rak\u0131yoruz CEO'nun kabul\u00fcn\u00fc. Bu a\u00e7\u0131klamay\u0131. Performans\u0131na ve karar s\u00fcrecine ba\u011fl\u0131 olarak, bizim arzumuz Nisan ay\u0131 i\u00e7erisinde \u015firketin kurulup ayn\u0131 tarihlerde a\u00e7\u0131klanmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde. \r\n,T\u00fcrkiye'deki sekt\u00f6rlere bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda otomobil sekt\u00f6r\u00fc \u00e7ok ba\u015far\u0131l\u0131 bir sekt\u00f6r. 29 milyar dolara yak\u0131n bir ihracat\u0131m\u0131z oldu. Her 2 dakikada bir otomobil \u00fcretiliyor. Bu rakamlara ticari ara\u00e7lar dahil de\u011fil. Sadece otomotivden bahsediyoruz. Art\u0131k T\u00fcrkiye'nin kendine ait bir tasar\u0131m ve marka ortaya koymas\u0131n\u0131 gerektiriyor. Bundan sonraki a\u015famadan T\u00fcrkiye bir marka olu\u015fturmal\u0131 ve d\u00fcnya pazarlar\u0131nda yer almal\u0131. \u015eunu ifade edeyim, d\u00fcnyada bu sekt\u00f6r 35-40 y\u0131lda bir d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm ya\u015fad\u0131. \r\n,Yap\u0131lan teknik ve mali analizde iki \u015feye bak\u0131yoruz. Te\u015fvik ve destek vermesek ka\u00e7 y\u0131lda geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm\u00fc sa\u011flar\u0131z? \u00d6zel te\u015fvik ve destek verilirse bu yat\u0131r\u0131m ka\u00e7 y\u0131lda geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm\u00fcn\u00fc tammalar? diye iki ayr\u0131 \u00e7al\u0131\u015fma yap\u0131yoruz. Devlet te\u015fvik ve desteklerinin tasar\u0131mlar\u0131yla ilgilidir. Ara\u015ft\u0131rma ve geli\u015ftirme masraflar\u0131n\u0131n devlet taraflar\u0131ndan bir k\u0131sm\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131lanmas\u0131 dahil, alternatifli destek ve te\u015fvik modelleri \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 oturup konu\u015faca\u011f\u0131z bunlar\u0131 da." \r\n,YERL\u0130 OTOMOB\u0130LDE \u015eARJ S\u00dcRES\u0130: "Elektrikli olacak bu otomobil. \u015earj ile ilgili yo\u011fun bir \u00e7al\u0131\u015fma var. Hem b\u00fcy\u00fck \u015firketler \u00f6nemli yat\u0131r\u0131mlar yap\u0131yor hem de projemizin ana konular\u0131ndan birisi bu. Bu teknolojiler ile ilgili geli\u015fmeler olacak ve maliyetleri de d\u00fc\u015fecek. Bunun zaman i\u00e7erisinde d\u00fc\u015fmesini bekliyoruz. Sadece bizim de\u011fil t\u00fcm \u00fcreticilerin kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131 sorun\u00e7 Mebzil ve \u015farj s\u00fcresi ve bununla birlikte \u015farj istasyonlar\u0131... \u015earj istasyonlar\u0131 planlamalar\u0131 da bu \u00e7al\u0131\u015fmalar i\u00e7erisinde devam ediyor. 400 ila 500 kilometre gidebilecek \u015fekilde planl\u0131yoruz. \u00dcretece\u011fimiz modeli uluslararas\u0131 pazarlarda tan\u0131taca\u011f\u0131z. Ger\u00e7ekten T\u00fcrk toplumu bu projeyi sahiplendi. Sipari\u015f veren \u00e7ok say\u0131da vatanda\u015f\u0131m\u0131z var. Bu proje, halk\u0131m\u0131z\u0131n sahiplendi\u011fi bir proje. \r\n,Birincisi kalite bak\u0131m\u0131ndan emsallerinden daha iyi bir \u00fcr\u00fcn ortaya koymaya \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z. \u0130kincisi fiyat noktas\u0131nda rekabet\u00e7i olaca\u011f\u0131z. Emsallerimizden daha iyi \u015fartlarda olaca\u011f\u0131z. Yeni bir \u015fey yap\u0131yoruz. Klasik modeller d\u0131\u015f\u0131nda yeni bir \u015fey denemek isteyecekler. Yeni olman\u0131n avantaj\u0131n\u0131 kullanaca\u011f\u0131z. Bu \u015fekilde de yabanc\u0131 vatanda\u015flar da ilgi g\u00f6sterecek. Odak Sekt\u00f6rler program\u0131 \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k. Bu nedir? T\u00fcrkiye'nin sanayide bir s\u0131\u00e7rama yapabilmesi i\u00e7in yapmas\u0131 gerekenleri tespit ettik. Biri yar\u0131 iletgenler ve elektronik." \r\n,ANTART\u0130KA'DA T\u00dcRK EK\u0130B\u0130: "Antartika 14.5 kilometrekare y\u00fcz\u00f6l\u00e7\u00fcm\u00fc olan d\u00fcnyan\u0131n 5'nci b\u00fcy\u00fck k\u0131tas\u0131. K\u0131tay\u0131 \u00e7evreleyen deniz alanlar\u0131nda k\u00f6m\u00fcr yataklar\u0131 var. Demir, alt\u0131n, g\u00fcm\u00fc\u015f, nikel gibi yataklar var. 29 \u00fclke Antartika'n\u0131n gelece\u011fi hakk